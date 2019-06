El rey león: en otro teaser Beyoncé canta “Can You Feel The Love Tonight?”

Cada vez falta menos para el estreno de la versión de El rey león, y este domingo se dio a conocer un breve adelanto en el que puede escucharse a Beyoncé Knowles-Carter (Nala) y a Donald Glover (Simba) interpretando "Can You Feel The Love Tonight?" para el esperado largometraje. La canción pertenece al film original de Dinsey de 1994, y fue compuesta e interpretada por Elton John, con letra de Tim Rice.

En abril se había disfrutado de un trailer en el que Mufasa le daba un consejo a Simba. "Todo debe mantenerse en equilibrio. Tú deberás encontrar tu lugar en el círculo de la vida", antes de mostrar a su hijo al mundo.

Se presentaba el resto de los personajes, como el león fugitivo y líder de las hienas, Scar ( Chiwetel Ejiofor), y los que serán los amigos inseparables de Simba: Pumba ( Seth Rogen) y Timon (Billy Eichner).

Como si eso fuera poco, para los nostálgicos sonaba "Hakuna Matata", lo que coronaba a la perfección el prometedor anticipo.

La nueva versión de El rey león fue escrita por Jeff Nathanson y dirigida por Jon Favreau (Elf, Iron Man, El libro de la selva), y cuenta en el cast con James Earl Jones - que volverá a poner su voz para Mufasa-, y, por supuesto, con Donald Glover y Beyoncé, protagonistas indiscutidos de este atractivo teaser.