Revelan vídeo de Harvey Weinstein acosando a una mujer que lo denunció

El medio estadounidense Sky News, obtuvo un video que muestra a Harvey Weinstein comportándose de manera inapropiada con una mujer joven durante una reunión de negocios.

La grabación, que nunca había sido revelada, lo muestra abrazando, tocando y haciendo comentarios sexualmente sugerentes a Melissa Thompson, de 28 años de edad, quien lo acusó de haberla violado en un hotel cercano al lugar del encuentro que muestra el video.

Las imágenes fueron captadas en septiembre de 2011, cuando Thompson estuvo en las oficinas de The Weinstein Company en Nueva York para presentar un servicio de video y análisis de su empresa de nueva tecnología. Como parte de la demostración, grabó la reunión.

Al iniciar la junta, Thompson le ofrece su mano, pero Weinstein la abraza. "Eso es bueno. Sigamos así. No está mal", dice mientras le frota la espalda. A lo largo del encuentro, el productor continuamente hace comentarios sugerentes como "¿puedo coquetear contigo?", a lo que ella respondió: "Ya veremos, un poquito".

En un momento de la grabación, el magnate se mueve debajo de una mesa y parece deslizar su brazo por la pierna de la mujer. "Déjame tener una pequeña parte de ti", dice Weinstein. "Está yendo muy arriba, muy arriba", le responde ella.

En entrevista con Sky News, Thompson declaró que en ese momento, el comportamiento cambiante de Weinstein no la dejó pensar con claridad. "En algún momento, todo su afecto cambió y parecía un depredador. Sus ojos se oscurecieron. Había entrado en ese modo de lucha o huida, y le tenía miedo", sostuvo.

En la grabación completa, se escucha que el productor le dice a la mujer que quiere verla más tarde para tomar algo en el lobby de un hotel cercano. Thompson declara que asistió asumiendo que era para cerrar el trato y que se sentía segura de estar en un lugar abierto. Pero después, Weinstein la habría guiado de todos modos hasta a su habitación, donde presuntamente la violó.

Benjamin Brafman, abogado del productor, manifestó a la revista People que su cliente nunca tuvo una mala conducta sexual con Melissa Thompson. "Varios periodistas respetuosos y personas de confianza han visto el video completo, ya que la Sra. Thompson ha estado tratando de promocionarlo durante varios meses", dijo, añadiendo que "cuando se ve en su totalidad, en contexto y no en extractos seleccionados, demuestra que no hay nada forzado, sino casual flirteo entre ambas partes".

