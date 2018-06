Que la pelota no nos manche: 20 películas para darle la espalda al Mundial

Ya van cuatro días, 96 horas de Mundial y un empate. Cuatro días y 96 horas en que los partidos, el análisis del juego, los reportajes a sus protagonistas y la opinión de sus comentaristas empezaron a ocupar cada espacio de los medios de comunicación, las conversaciones familiares y las charlas callejeras. Y eso no tiene nada de malo. El Mundial de fútbol es un evento global que ocurre cada cuatro años, apasiona a muchos y obsesiona casi a la misma cantidad.

Quienes se pasaron meses juntando las figuritas del álbum ahora las tienen corriendo en las canchas, en el mejor de los casos haciendo goles y en el peor dándolo todo por la camiseta. Pero, ¿qué pasa con los que siguen lo que sucede en Rusia con interés de mediano a nulo? ¿Tendrán que fingir interés en los resultados de Polonia versus Senegal los apóstatas de la pelota? Todo a su alrededor indica que sí y, sin embargo hay alternativas para no desesperarse después de ver la décima nota de color desde la Plaza Roja de Moscú, o de escuchar el vigésimo quinto elogio al espíritu de los hinchas en Rusia. Existe una contraprogamación, una opción autogenerada a partir de las herramientas que ofrecen el cine y los servicios de streaming para que, al menos durante la fase de grupos, no todo sea fútbol, fútbol y más fútbol. Luego vendrán las etapas definitorias y ahí si, hay que admitirlo, la campaña estará perdida aunque se gane el Mundial.

En esta primera etapa de la Copa del Mundo cuando hay tres y hasta cuatro partidos por día, nada mejor para esquivar el aluvión futbolístico que las comedias y si son románticas, mejor. Y, por supuesto, que pocas cosas más efectivas que el melodrama para contrarestar los ánimos exaltados por un penal que no fue o uno que fue pero no se transformó en gol.

Lo que sigue es un seleccionado posible, entre muchos otros, de films nuevos para interesar a quién lo ha visto todo, de clásicos de probada eficacia para atrapar a cualquier espectador bien dispuesto y alguna que otra película para el que quiera ser parte de la conversación mundial. En sus propios términos, claro.

Hoy

Set It Up

Harper (Zoey Deutch) y Charlie (Glen Powell) son asistentes. Sus jefes (interpretados por Lucy Liu y Taye Diggs), son exitosos, despiadados y los vuelven locos. Hasta que ellos deciden hacer de celestinas para que los dejen un poco en paz. La flamante comedia romántica de Netflix , acierta dónde muchas otras fallan siempre. Tiene buen guión, un par de protagonistas carismáticos y con química y una historia anclada en el mundo actual. (Disponible en Netflix).

Un gran chico

Mientras la mayoría esté hablando del partido entre Inglaterra y Túnez qué mejor que ver esta película con Hugh Grant en su mejor faceta de gran jugador inglés. Adaptada de la novela de Nick Hornby, otro caballero inglés, esta película de 2002 cuanta la historia de Will Freeman (Grant), un inmaduro empedernido que empieza a crecer, a su pesar, gracias al vínculo que establece con Marcus (Nicholas Hoult) (Disponible en Amazon Prime Video).

La mujer es el futuro del hombre

Nunca es un mal momento para ver una película de Hong Sang-soo y si la excusa es que Corea del Sur debuta en este Mundial, bienvenida sea. Que se trate de un film del prolífico cineasta cuyas películas no abundan en el streaming y que hace años se empeña en demoler y exponer los miserias del compartimiento masculino con sutileza y humor, es para festejar tanto como un gol de media cancha. (Qubit.tv).

Ni en tus sueños

Para demostrar que hay otros héroes además de los deportivos y que la competencia a veces puede ser con uno mismo, esta comedia romántica que no llegó a los cines locales cuenta la historia de Kirk, un muchacho de buen corazón y aspiraciones limitadas cuya vida cambia cuando comienza una relación con una mujer de las que llegan a la final del campeonato. Cuando el suyo es, con suerte, el equipo que se clasificó último en el repechaje. (Netflix).

Your Name

Se sabe que el Mundial exalta los sentimientos patrióticos de muchos y las emociones en general. No es raro ver a hinchas emocionados hasta las lágrimas por situaciones que a otro no le mueven ni un pelo. Algo de eso le sucede a muchos cinéfilos con esta película de animación japonesa que utiliza un recurso mágico (el cambio de cuerpo entre una chica adolescente de provincia y un chico de su edad que vive en Tokio) y lo eleva hasta armar una de los films más sensibles y bellos de la última década. (Netflix).

Miércoles 20

Mi primera boda

Natalia Oreiro y Daniel Hendler interpretan a un par de novios a punto de llegar al altar, si es que los nervios y la torpeza de él no los desvía del camino cuidadosamente planeado por ella. Dirigida por Ariel Winograd, esta comedia puede ser la mejor alternativa para los que quieran ver a dos uruguayos enamorados. Ya sea para festejar o para lamentarse por el partido con Arabia Saudita. (Cine.ar).

Sintonía de amor

Si existiese el mundial de las comedias románticas esta película escrita y dirigida por Norah Ephron y protagonizada por Tom Hanks y Meg Ryan estaría entre los mejores equipos de todos los tiempos. Una de las leyendas de la última gran era del género que aun a ¡25 años! de su estreno sigue siendo una campeona indiscutible. (Netflix).

Jueves 21

Cuando Harry conoció a Sally

Es sencillo: juega Argentina y para los que no están interesados en el mundial es una de las jornadas más desafiantes. Por eso, un premio. La invicta maravilla protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan sobre los límites difusos y complicados de la amistad entre el hombre y la mujer. Además de una sutil observación sobre la diferencia de géneros. (Qubit.tv).

Alex Strangelove

Si se quisiera trazar la mayor distancia desde el partido de la selección argentina y una película es probable que este par cumpla con el objetivo. Tal vez la más extrema de las contraprogramaciones en el día que muchos más la necesitan, esta es una comedia adolescente que narra el proceso hacia la adultez y el autoconocimiento de Alex (Daniel Doheny), un estudiante del último año del secundario que cree tener la vida totalmente planeada y resuelta hasta que se da cuenta que no es así en absoluto. (Netflix).

Viernes 22

Mujer bonita

No hay contraprogramación del Mundial sin Julia Roberts. Así de sencillo. Y no hay lista películas de Julia Roberts si no está Mujer bonita. Que, es cierto, no tiene una trama que resista análisis en los tiempos del #MeToo pero que es un perfecto viaje en el tiempo para recordar qué es una estrella y porqué Roberts lo sigue siendo casi tres décadas después de interpretar a Vivian, la prostituta de las botas bucaneras y el corazón de oro. (Neflix).

Sábado 23

Annie Hall

Para aquellos que puedan separar al artista de su arte esta película de Woody Allen es el antídoto perfecto para cuando todo empieza a tener forma de pelota. Una reflexión graciosa y sensible sobre el final anunciado de un amor cargado de neurosis y dos personajes principales, Annie (Diane Keaton) y Alvy (Allen), tan interesantes juntos como separados. (Qubit.tv).

Un novio para mi mujer

Como si se pusiera en escena las frustraciones de las parejas en las que uno quiere ver el partido y el otro no podría estar menos interesado en hacerlo, esta comedia con Adrián Suar y Valeria Bertuccelli, tocó una fibra en el público que la convirtió en un éxito y un clásico de la comedia moderna argentina. Y hasta consiguió una remake realizada en Corea del Sur, un dato extra para quienes ven a la selección del país asiático en el Mundial y suponen que no tenemos nada en común. (Cine.ar).

Domingo 24

Orgullo y prejuicio

Otro partido de Inglaterra, otra oportunidad de buscar su representación en la ficción. Y pocas cosas mejores que hacerlo con Jane Austen, su comedia de modales y la versión dirigida por Joe Wright que capta el elemento romántico y la ironía del clásico de la literatura inglesa.(Netflix/Qubit.tv).

Sobreviviendo a mi ex

Para demostrar que la esencia inglesa es algo más que casas solariegas y verdes campos cuidados, apareció Russell Brand, el más zarpado y dinámico de los comediantes llegados de la isla que en esta película de humor salvaje se hace un banquete bien lejos de los bailes acartonados de antaño.(Amazon Prime Video).

Lunes 25

Loco por ella

A esta altura ya llevamos más de diez días de Mundial y las emociones son cada vez más intensas y por eso se necesita una película como esta que si no fuera una comedia romántica con Jason Bateman en el papel del neurótico mejor amigo del personaje de Jennifer Aniston bien podría ser un thriller de esos que nos obligan a dormir con la luz prendida. (Netflix).

Hechizo de luna

Si de emociones fuera de borda y pasiones inexplicables e inexorables se trata nada mejor que pasar un rato con Nicolas Cage y Cher, en este film que los imagina como la más improbable y al mismo tiempo inseparable pareja de enamorados.(Qubit.tv).

Martes 26

El amor en fuga/Domicilio conyugal

Juega Francia y nada mejor entonces que repasar dos de los films más perfectamente franceses de Francois Truffaut, Domicilio conyugal y Amor en fuga, la conclusión de la saga de Antoine Doinel que comenzó conLos 400 golpes, tal vez una opción para otro día menos cargado de resultados deportivos a veces esquivos. (Qubit.tv).

Miércoles 27

La bella y el campeón

Hartos de no entender a qué se refieren cuando hablan de jugar con una línea de tres qué mejor que pasarse a una película construida alrededor de un deporte que tampoco entendemos, el beisbol, pero que de tan ajeno se vuelve apenas el telón de fondo para la historia de amor y pasión entre el jugador pasado de años y frustraciones que interpreta Kevin Costner y la fanática sabelotodo de Susan Sarandon. (Qubit.tv).

Jueves 28

Nosotros en la noche

Jane Fonda y Robert Redford. Juntos, cincuenta años después de Descalzos en el parque. Si eso no los distrae un rato de los goles, los gritos y todo lo demás, nada lo hará.