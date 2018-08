¿Por qué para UEFA Lionel Messi no está entre los tres mejores del año?

Lionel Messi quedó fuera de los tres nominados para la premiación al mejor jugador de la UEFA del año. Desde 2007 el argentino no quedaba al margen de los tres mejores futbolistas en el Balón de Oro que concede France Football, distinción que entre 2010 y 2015 convivió con el FIFA World Player, y tampoco se bajó del podio en el The Best que la FIFA otorga desde 2016.

En cambio, para el Mejor Jugador del Año de la UEFA, el rosarino aparece relegado con más frecuencia. En la nómina de candidatos anunciada para la temporada 2017/18 no entró entre los tres primeros, quedó en su piso histórico, quinto, ubicación que ya ocupó en 2014 y 2016.

Messi se ajudicó en dos oportunidades, en 2011 y 2015, este premio que la UEFA instauró desde 2011. Ambas consagraciones coincidieron con las Champions League conquistadas por Barcelona, con el número 10 como figura.

La lista de favoritos se compone de acuerdo con un jurado integrado por 80 directores técnicos de equipos de la Champions (32) y la Europa League (48), y por 55 periodistas representantes de cada una de las federaciones que integran la UEFA.

Los tres más votados fueron Luka Modric, Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah. Cuarto, con 72 puntos, quedó Antoine Griezmann, y quinto, Messi, con 55. Los ganadores se conocerán el 31 de este mes, durante el sorteo de la etapa de grupo de la Champions League.

"Los futbolistas son evaluados sobre la base de sus desempeños en las competencias nacionales, continentales e internacionales". De todas maneras, la entidad europea le da preponderancia a su torneo estrella, la Champions", es el comunicado de la UEFA acerca del criterio de elegibilidad.

La eliminación ante Roma, con goleada incluida, en los cuartos de final de la Champions dejó a las principales individualidades de Barcelona muy descolocadas de cara a las condecoraciones de la temporada. Messi quedó incluso por debajo de Griezmann, que al margen del título mundial atesora haber sido la figura en la final de la Europa League que Atlético de Madrid le ganó a Olympique Marsella.

El desafío para Barcelona se incrementa por la ventaja que sacó Real Madrid, que obtuvo cuatro de las últimas cinco Orejonas. Por eso, Modric (elegido además mejor futbolista del Mundial de Rusia) y Cristiano Ronaldo están mejor posicionados para ser el mejor de la UEFA. El portugués fue el goleador de la última Champions, con 12, mientras que Modric, además de ser uno de los motores de Real Madrid, está reforzado por su rendimiento con el seleccionado de Croacia, segunda en el Mundial. El egipcio Salah cumplió una gran temporada en Liverpool, fue el máximo anotador de la Premier League (32 tantos), pero colectivamente no dio ninguna vuelta olímpica.

A los 31 años, con el fracaso sobre su espalda de Barcelona fuera de España y de la Argentina en el Mundial, Messi parece correrse de los focos que señalarán a los mejores de este año. De sus motivaciones y estímulos dependerá que las sombras se alarguen o se replieguen para dar paso al brillo habitual de su carrera.