Nuevo libro de J.K. Rowling se estrenará en septiembre

J.K. Rowling, autora de la saga Harry Potter, lanzará una nueva novela este año, aunque en esta ocasión será para el detective Cormoran Strike, otro de sus personajes.

En marzo de 2017 la escritora adelantó que su siguiente novela dentro de dicha serie se llamaría Lethal White y se acaba de anunciar que el libro saldrá a la venta el 18 de septiembre de 2018.

Rowling firma las novelas de Strike bajó el seudónimo de Robert Galbraith y Blanco Letal es el cuarto libro de esta serie de publicaciones. Los anteriores libros lanzados bajo el nombre de Galbraith son El canto del cuco (2013), El gusano de seda (2014) y El oficio del mal (2015).

En esta ocasión, el detective protagonista se encontrará frente a un nuevo caso, en el que se encontrará con un joven que señala haber sido testigo de un crimen durante su niñez. Pese a que el relato no era precisamente creíble, Strike decidió colaborar con la investigación al percibir sinceridad y determinación en sus declaraciones.

Los libros de Cormoran Strike han tenido una adaptación televisiva llamada Strike, la cual estuvo a cargo de BBC y se estrenó el 27 de agosto de 2017.

Si se creía que Harry Potter había sido una serie larga, J.K. Rowling declaró que espera lanzar al menos diez libros más de Strike. Teniendo en cuenta que la autora publicó novelas por tres años seguidos, parece que el personaje es una de sus prioridades en el presente.

Lethal White, the fourth instalment in the Strike novels, will be out on 18 September and is available now to pre-order, and this is what it will look like#LethalWhite #Strike pic.twitter.com/ruDbbteaPF