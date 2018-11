La nueva actualización de Instagram permitirá enviar notas de voz

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo por su diseño y por añadir constantemente nuevas funciones que mejoren la interacción en su plataforma.

La última actualización de la red social de fotos y videos permitiría integrar las notas de voz en su servicio de mensajería directa, la cual estaría disponible para todos sus usuarios paulatinamente.​

Here’s a new screenshot of Instagram’s audio messaging feature coming soon



h/t @WABetaInfo pic.twitter.com/SeOKU9Iebn