Novia falleció mientras bailaba en su matrimonio en Nueva York

Fue el 5 de enero cuando Sandra Balbuca, una ecuatoriana de 24 años, contrajo matrimonio con Félix Jadan en una ceremonia religiosa realizada en un salón de eventos de Nueva York.

El ambiente era de alegría y celebración hasta que, mientras los novios estaban bailando, la mujer colapsó y se desmayó.

La familia pensó que se trataría de cansancio por la preparación previa al gran evento, o que no había resistido la alegría del momento y que se recuperaría pronto.

Así, los cercanos intentaron reanimarla, sin tener éxito, por lo que la trasladaron al Hospital Mount Sinai. Fue en ese recinto asistencial en que se declaró la muerte de la joven novia.

"La recuerdo todos los días de mi vida como era ella y ahora no sé qué hacer", dijo Jadan, comentando que "ella bailó dos vueltas ahí, me miró a mí y colapsó para atrás. Así, eso fue todo. No sabía qué hacer".

Las causas del deceso no quedaron claras y, según los familiares de Balbuca, todavía están esperando los resultados de la autopsia. Además, sostienen que la mujer tenía buena salud.