Nigeria: Acusan a millonarios de pedir pizza desde Londres

En Nigeria más de 110 millones de personas viven en la pobreza. No tienen qué comer ni dónde dormir. Deben buscar a diario la forma de sobrevivir. Representan casi 60% de la población. Y sin embargo hay otros que tienen de más. Que cuando quieren se dan gustos hasta estrambóticos. Pedir una pizza a un local alejado por 4.674 kilómetros es uno de ellos.

La semana pasada, Audu Ogbeh, ministro de Agricultura, denunció que en el país en que la mayor parte de la población tiene hambre hay quienes piden pizza a Londres, ordenando que la aerolínea British Airways se las traiga.

"¿Sabe usted que hay nigerianos que usan sus teléfonos móviles para encargar pizza de Londres? Lo traen en British Airways, y lo recogen a la mañana siguiente en el aeropuerto. Es una situación muy molesta y tenemos que movernos mucho más rápido para reducir estas cosas", indicó el funcionario.

No fue el único que se refirió al tema. Amara Nwankpa, director de la Fundación Yar'Adua que lucha por la justicia social y el buen gobierno, respondió con ironía en Twitter: "Estimada British Airways, ¿por qué no nos dijo que tiene un servicio de entrega de pizza a Nigeria? ¿Hay una aplicación para esto?".

Dear @British_Airways, how come you didn't tell us you run a pizza delivery service to Nigeria? Is there an app for this? https://t.co/k7Bvk8CoeX