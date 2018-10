EE UU: Nadie fue a su cumpleaños y lo invitaron a un partido de la NBA

La cara triste de Teddy Mazzini, sentado solo en una larga mesa porque sus amigos no fueron a su festejo de cumpleaños, dio la vuelta al mundo y las reacciones en apoyo al pequeño de seis años se multiplicaron con el correr de los días.

"Nunca me imaginé que se iba a viralizar de esta manera el caso", dijo en diálogo con TN Silvina Mazzini, la madre del niño, desde Arizona , Estados Unidos.

Al ser consultada sobre la foto, contó: "Fue un momento sin pensar, porque me había quedado con todo. Lo que más me importa es que los otros padres no se enojen y no lo inviten a otras fiestas".

"Acá hay mucha gente de México, así que no nos sentimos extranjeros ni extraños para nada", dijo ante la pregunta de si su hijo podía haber sido discriminado por ser latino. "Creo que no vinieron porque el día anterior hubo una fiesta de Halloween y yo tuve que hacer la fiesta el domingo porque el papá de Teddy trabaja en Alaska y no puede venir antes. A lo mejor estaban cansados o se olvidaron", agregó Silvina.

En tanto, Teddy aseguró que lo que más le gustó fueron los regalos que le hicieron después de conocerse su historia. Entre otras cosas, fue invitado a ver un partido de la NBA, le regalaron una camiseta hecha especialmente para él y se sacó fotos con varios jugadores.

"Nos invitaron al equipo de básquet, fútbol y de hockey sobre hielo", dijo contenta la madre y añadió: "Yo no era de hacer cumpleaños, me gustaba llevarlo de viaje. Pero en esta escuela no me dejaron llevar una torta para celebrar ahí, por eso hice el cumpleaños".

