Un motor del avión de Arabia Saudita prendió fuego en pleno vuelo

El plantel de Arabia Saudita, dirigido por el argentino Juan Antonio Pizzi, se llevó un gran susto en su viaje a Rostov, Rusia, luego de que un motor del avión que los trasladaba ardió en pleno vuelo.

Sin embargo, no hubo problemas y la Federación de Fútbol de ese país dijo que el avión aterrizó de manera segura, después de lo que describió como una falla técnica menor en uno de los motores.

Los videos compartidos en las redes sociales parecían mostrar a un avión identificado como el que trasladaba al equipo saudí con un ala en llamas mientras estaba en el aire.

"Todos los jugadores del equipo nacional saudita están a salvo, después de una falla técnica en uno de los motores del avión que acaba de aterrizar", dijo la federación en un comunicado en Twitter.

According to the Saudi Arabian Football Federation, all the Saudi national team players have arrived safely in Rostov-on-Don this afternoon to play against Uruguay, and currently are staying in their residence, and that the fire was merely an accident. pic.twitter.com/ai67skC1Kp