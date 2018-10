Migración venezolana hacia México aumentó 100% en los últimos cinco años

En los últimos seis años, 3.113 venezolanos han obtenido la nacionalización mexicana, lo que los convierte en el grupo que más se naturaliza en la actual administración federal, de acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Ese hecho coincide con el año en el que Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela en 2013, cuando se registraron 334 naturalizados en México; es decir, se duplicaron al pasar a 725 en 2017, y de enero al mes de agosto de 2018 se contabilizan 708. En 2012, antes de que Maduro fuera mandatario, hubo 279 venezolanos naturalizados como mexicanos.

En respuesta a solicitudes de información obtenidas por El Universal, la SRE detalló que en 2007, el primer año del gobierno de Felipe Calderón, 325 originarios de aquel país obtuvieron la nacionalidad mexicana, número que en 2017 aumentó a 725; es decir, un incremento de 100%. De enero a agosto pasado, la cifra se ubica en 708 actas de naturalización entregadas.

Registros de la SRE señalan que son las mujeres quienes más adquieren la nacionalidad mexicana, puesto que de los 3.113 naturalizados que hay desde el 1° de diciembre de 2012 a la fecha, 1.625 corresponden a mujeres y 1.488 a hombres.

Detrás de los venezolanos, se ubican los residentes colombianos, que de enero de 2013 a agosto de este año, suman 2.344 naturalizados, es decir, casi 1. 000 menos que los venezolanos. Los cubanos registran 2.189 y los argentinos 990.

Fenómeno que perdura

La migración de venezolanos hacia México es parte de las consecuencia de las políticas económicas que se han impulsado en ese país, desde la presidencia de Hugo Chávez, y ahora de Nicolás Maduro, lo que ha resultado en que miles de sus habitantes emigren y busquen mejores oportunidades en naciones vecinas a la región, aseguraron especialistas.

Alejandro Motta Nicolicchia, jefe de área de Comunicación Política de la Universidad Panamericana campus Ciudad de México, armó que la tendencia de que venezolanos sigan migrando a México y después se naturalicen será al alza, debido a que no se vislumbra que haya un cambio de poder en ese país.

“Mientras Maduro no salga de la presidencia, mientras no haya un cambio de gobierno en Venezuela, la tendencia va a ser que la migración no va a cambiar porque en estos momentos gran parte de la población venezolana está padeciendo problemas económicos con consecuencias sociales”, indicó.

Fernando Neira, integrante del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM (CIAC), señaló que el proceso de migración venezolana ha tenido diferentes facetas: “Cuando inició el proceso de expropiación que hizo el ex presidente Hugo Chávez, muchos ingenieros que tuvieron que salir, generó una oleada migratoria a diferentes países, es el caso de una migración importante de ingenieros que se fueron a Colombia, Brasil, y entre ellos, muchos llegaron a México, estamos hablando de unos 10 años, que hubo un primer ujo migratorio”.