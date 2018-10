Michael Bublé anunció su retiro de los escenarios

El cantante Michael Bublé anunció el temprano fin de su carrera musical. "Esta es mi última entrevista. Me retiraré del negocio", señaló el intérprete de "Haven't Met You Yet" al medio británico Daily Mail's Weekend.

En la entrevista, el artista dijo que la decisión la tomó debido al desgaste emocional que significó, tanto para él como para su familia, la enfermedad que sufrió su hijo mayor, Noah.

El pequeño, que actualmente tiene cinco años, fue diagnosticado de cáncer de hígado en el año 2016, momento en que Bublé y su esposa, la actriz argentina Luisana Lopilato, pusieron en pausa sus carreras.

Actualmente Noah ya no padece esta enfermedad, sin embargo, la situación vivida causó un cambio radical en el cantante, quien dice ya no tener estómago para la fama ni para el narcisismo de las celebridades.

El cantante explicó que, cuando regresó a los escenarios, se dio cuenta de algunos aspectos superficiales de su trabajo que detonaron esta decisión: "El diagnóstico de Noah me hizo darme cuenta de lo estúpido que era preocuparme de cosas sin importancia. Estaba avergonzado por mi ego, por permitirme esa inseguridad".

"Decidí no ver nunca más mi nombre impreso, no leer otra reseña. Decidí no seguir usando redes sociales, y no lo he vuelto a hacer", añadió el cuatro veces ganador del Grammy, quien aseguró que desde ese momento "todo mi ser ha cambiado. Mi percepción de la vida".

Su último álbum

La despedida de Bublé de los escenarios estará marcada por la publicación de un nuevo álbum, titulado Love, que será lanzado el próximo 16 de noviembre.

El intérprete indicó que tenía tres razones para realizar este último trabajo discográfico: "Uno, porque sentí una deuda de gratitud, más profunda de lo que puedo explicar, con las millones de personas alrededor del mundo que han orado por nosotros y nos han mostrado compasión. Eso me ha dado fe en la humanidad".

"Dos, porque amo la música y siento que puedo continuar el legado de mis ídolos. Y tres, porque si el mundo se está acabando -no sólo mi propio infierno personal sino que mirando la confusión política en EE.UU. y mirando Europa romperse- jamás hubo un mejor momento para la música", sentenció.