Maroon 5 será la encargada del medio tiempo en el Super Bowl LIII

La banda norteamericana Maroon 5 sera la encargada de poner la música durante el entretiempo del Super Bowl LIII, según confirma una fuente a Billboard.

El Super Bowl LIII se disputará el próximo 3 de febrero en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

A través de un comunicado la NFL aclaró que por el momento no harán ningún anuncio sobre lo que será "otro espectáculo épico".

Maroon 5 se encuentra actualmente de gira, promocionando su más reciente álbum Red Pill Blues. Su reciente sencillo "Girls Like You" con Cardi B es actualmente el número 2 en el Hot 100.

Artistas que recientemente se encargaron del espectáculo del medio tiempo, una de las asignaciones más codiciadas en la farándula, incluyen a Lady Gaga, Justin Timberlake, Coldplay, Bruno Mars, Beyoncé, Madonna y Katy Perry.

Maroon 5 set to perform at the 2019 Super Bowl Halftime Show https://t.co/TmYvoIrmJ2 pic.twitter.com/HfG17eNvJ0