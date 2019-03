Los Backstreet Boys abren el festival de Viña del Mar

El Festival de Viña del Mar 2019 celebra su quinta fecha este jueves 28 de febrero, teniendo como principales invitados a la reconocida boy band estadounidense, Los Backstreet Boys; quienes anticiparán la gran final de las competencias en la Quinta Vergara.

Los Backstreet Boys llegaron al festival chileno para presentar un show especial en su reencuentro con el público latinoamericano y ofrecerán un espectáculo muy parecido al que se encuentran realizando en su residencia en Las Vegas. En este show presentarán temas de su nuevo disco de estudio "DNA".

Los estadounidenses se animaron a decir algunas frases en español. Además, indicaron que lamentaran haberse demorado tanto en regresar a Chile.

"Vamos hacer que regresen al 2001", dijo Kevin Richardson antes de interpretar los temas "I Want It That Way" y "Everybody".

Además, interpretaron algunas de sus últimas canciones del álbum DNA (2018).

En una conferencia de prensa minutos antes de su presentación, Howie Dorough dijo que esperaba que estuvieran presentes entre "tres o hasta cuatro generaciones".

También, Richardson recordó su primera vez en Viña del Mar. "Cuando llegamos a Viña recuerdo que subimos a la terraza del hotel y desde la playa miles de fans estuvieron cantando nuestros temas todo el día", explicó el cantante.