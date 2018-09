Lily Allen pagó mujeres por sexo: "Me sentía perdida, sola y buscaba algo"

Lily Allen, cantante de pop británica, dijo en instagram que pagó a mujeres para mantener relaciones sexuales.

"Me he acostado con chicas escort cuando estaba de gira porque me sentía perdida y sola y buscaba algo", escribió la artista de 33 años. "No estoy orgullosa de ello, pero no me avergüenzo", añadió asegurando que ya no lo hace.

Allen publicó en junio su nuevo álbum titulado No Shame (sin vergüenza) en el que describe, entre otros, la influencia del alcohol, las drogas y el sexo en su vida. En su cuarto trabajo la cantante también habla sobre su separación de Sam Cooper, con el que estuvo casada desde 2011 hasta 2016 y con el que tuvo dos hijas.

Además lanzará el 20 de septiembre su libro: My thoughts exactly en el que cuenta esta y otras verdades.