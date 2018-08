El líder de Jarabe de Palo anunció su retiro temporal

Pau Donés, vocalista de la banda española Jarabe de Palo, anunció que la actuación en el festival de Cap Roig, en Gerona, España, será una de las últimas del grupo antes de poner una pausa temporal en su carrera musical para dedicarse a su vida personal.

Según informó el cantante en su cuenta de Twitter, la actual gira en la que se encuentra inmerso concluirá el próximo 1° de enero y después se apartará de los escenarios.

También publicó un vídeo de su participación en festival de Cap Roig donde fue ovacionado por su público por sus 20 años de carrera artística.

Donés justifica la decisión en su deseo de estar más tiempo con su hija, de 14 años, y disfrutar de la vida familiar. Detalló que, para hacerlo, se trasladará a vivir fuera de España, aunque sin precisar el lugar.

“Es un hasta luego indefinido. Lo que tengo claro es que no volveré a los tres meses. Quiero parar y me voy a vivir al extranjero por eso, para estar con mi hija", declaró para el sitio AS.

De todos modos, Donés insistió que en ningún momento se planteó dejar la música, pero que tampoco regresará en un breve periodo de tiempo.

Antes de esta pausa, Jarabe de Palo afrontará la publicación de un libro sobre las letras de sus canciones y grabará un disco con la Orquesta Filarmónica de Costa Rica.