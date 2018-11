Las vacaciones de Messi: alejado de la Selección y cerca de su familia

La Selección Argentina que enfrentará este viernes a México en Córdoba tendrá una ausencia repetida: Lionel Messi no vestirá la camiseta albiceleste. Mientras tanto y aprovechando la pausa en la Liga Española por la fecha FIFA, el astro argentino viajó acompañado por Antonella Roccuzzo y sus tres hijos a Dubai para disfrutar de unas breves vacaciones en la ciudad emiratí.

Luego de aterrizar este viernes, Messi y su familia asistieron al parque temático DXB Parks and Resorts. Serán cuatro días de descanso para el argentino, plazo que les concedió Ernesto Valverde, técnico del Barcelona. Su presencia alteró la rutina y decenas de fanáticos se acercaron para pedirle autógrafos durante su estadía en el complejo.

El futuro de Messi en la Selección es pura incertidumbre. Capitán en la Copa del Mundo de Rusia 2018, no volvió a lucir la número 10 nacional desde aquel 30 de junio en Kazan en el que el elenco dirigido por Jorge Sampaoli cayó eliminado en octavos de final frente a Francia.

Con Sampaoli ya despedido, Lionel Scaloni tomó las riendas de la Selección y dirigió cuatro amistosos frente a Guatemala, Colombia, Irak y Brasil. En el calendario hasta fin de año le quedarán los encuentros frente a México de este viernes y del próximo 20 de noviembre en Mendoza. En ninguno de los seis partidos se usó la camiseta 10 que es propiedad de Lionel Messi desde hace varios años.

Un momento de relax para Messi y su familia durante la fecha FIFA | Crédito: Twitter

Si bien la continuidad de Scaloni al frente de la Selección aún es incierta, el actual entrenador argentino dejó una declaración de intenciones para el futuro: "Estimo, deseo y creo que Messi va a volver a la Selección", declaró. 2019 será un año clave para el equipo argentino, que tendrá la chance de volver a ganar un título de mayores después de 26 años en la Copa América que se celebrará entre el 14 de junio y el 7 de julio en Brasil.

Sin grandes candidatos para asumir la conducción técnica en el corto plazo, la Asociación del Fútbol Argentino podría extender el vínculo con Scaloni para que se haga cargo del equipo en el torneo continental. Para aumentar las probabilidades de éxito, Argentina necesitará a Messi aunque aún es un tema que el entrenador no ha charlado con su máxima figura: "Yo no hablé con él de si va a jugar la Copa América. Cuando hablo, hablo de temas puntuales, de su equipo, debatimos de fútbol. No me puse a hablar de algo que va a pasar dentro de tantos meses. Siempre hablamos de la posibilidad de lo que era inmediato. No es un tema que hayamos tocado ni que estemos pensando, falta un montón y no lo hablamos, sinceramente", detalló Scaloni.

Otra de las voces que se alzó a favor del regreso de Messi a la Selección fue la de Diego Maradona, actual entrenador de Dorados y mito albiceleste: "Me parece que sí, tendrá que volver, porque si no, estamos en el horno. No tenemos un jugador que tire una pared... Pero por ahora que descanse", expresó en una entrevista realizada por Juan Castro Nogales.

Nadie conoce qué decisión tomará Messi, quien no se ha expresado ni ha dado señales públicamente. Con 31 años, la 10 argentina espera, doblada y guardada, por él para ir en busca de la esquiva Copa del Mundo en Qatar.

