Kuczynski aprobó aumento de salario mínimo antes de renunciar

El ministro de Trabajo, Javier Barreda, informó que el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien hoy renunció al cargo, firmó un decreto supremo que dispone un aumento de S/80 de la remuneración mínima vital (RMV). De esta manera, el sueldo mínimo pasará de S/850 a S/930.

La entrada en vigencia del aumento de la RMV será diferente por tipo de empresa. Barreda indicó que para la gran y mediana empresa, el aumento de la RMV empezará a regir desde el 1 de abril.

En el caso de la pequeña empresa, el alza del sueldo mínimo entrará en vigencia a partir del 1 de mayo.

Reacciones



El ex ministro de Economía, Alonso Segura, utilizó la red social Twitter para mostrarse en contra de la disposición.

Y el corolario de una gestión económica lamentable: PPK dejó firmado el aumento de la RMV a 930 soles. Que se siga destruyendo empleo formal! Los futuros informales lo agradecerán!

— Alonso Segura Vasi (@alosegura) 21 de marzo de 2018

Para Hugo Perea, economista jefe para el Perú del BBVA Research, no queda claro los objetivos de la medida.

"Creo que no corresponde. Los salarios para hacerlos sostenibles y evitar eventuales impactos negativos tienen que reflejar incrementos de productividad. Y ese no ha sido el caso del Perú en por los menos los dos últimos años", dijo a El Comercio. Perea señaló, además, que el nivel actual sueldo mínimo (S/850) es alto en algunos sectores y regiones del país. "Cierta evidencia sugiere que el alza del salario mínimo puede generar efectos perniciosos como el incremento de la informalidad. En algunos sectores y en algunas regiones el salario mínimo no cumple esa función, pues es un salario promedio o más que eso", acotó.