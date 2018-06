Kim Kardashian se reunió con la mujer a la que ayudó a salir de prisión

Kim Kardashian conoció en persona a Alice Johnson, la mujer que estaba en prisión y por la que intercedió para que quedara en libertad ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Lejos de su imagen glomurosa, la socialité apareció vestida muy sencilla en una entrevista en el programa Today, de la cadena NBC, a lado de su "defendida", que no cabía de felicidad por haber recuperado su libertad tras pasar más de 20 años en prisión.

La estrella del reality Keep up with the Kardashians, dijo estar feliz y satisfecha por haber podido contribuir con una noble causa, que es lograr la libertad de la mujer de 63 años.

La empresaria conoció el año pasado la historia de Alice, que fue condenada a cadena perpetua por delitos menores de tráfico de droga, por lo que hizo el caso propio y lo puso en manos del abogado de la familia que comenzó a analizar la situación.

Pero fue hasta que la socialité acudió a la Casa Blanca a finales de mayo para solicitar al propio presidente Trump clemencia para Alice - que estaba presa en Aliceville, Alabama - ya que el mandatario es el único que podría poner en libertad a la anciana.

Los resultados se vieron una semana después cuando Trump conmutó la pena a Johnson y fue puesta en libertad.

La mujer fue detenida en 1997, cuando tenía 42 años, pero 20 años después y gracias al activismo e interés de la socialité en el caso, pudo recuperar la libertad.

En el adelanto de la entrevista que publicó NBC, Alice recuerda el momento en que le dieron la noticia que era puesta en libertad.

“Empecé a gritar, a saltar”, dijo aún con emoción la mujer que estaba sentada a un lado de Kim, quien no dejaba de sonerír por el triunfo obtenido, gracias a su activismo.

See @HodaKotb's full interview with Alice Marie Johnson and @KimKardashian pic.twitter.com/U1RcKnzIAE

— TODAY (@TODAYshow) 14 de junio de 2018

Pero quien le dio la noticia fue su propia socialité, no es que Kim haya acudido a la prisión de Aliceville sino que valiéndose de su fama de figura pública hizo una llamada telefónica para decirle a Johnson que ya no estaría más en prisión.

"Dijo puedes irte a casa, puedes irte a casa ahora. ¿Estás lista para ir a casa? Cuando ella me dijo, me puse a bailar... Estaba bailando.Estaba saltando. Estaba gritando, estaba haciendo todo", recordó.

Tras este resultado, la integrante del clan Kardashian dijo que continuará apoyando casos como esté, pero negó que quiera entrar de lleno a la política.

"Yo digo 'no, todavía estoy haciendo eso (política)'", expresó la socialité.

Kim Kardashian West opened up about her ‘mission’ to free Alice Johnson in an exclusive interviewhttps://t.co/6sKcNonXrn

— TODAY (@TODAYshow) 14 de junio de 2018

"Para mí esto no tiene nada que ver con la política, esto tiene que ver con la gente... Espero que esto inspire a más personas a hablar con las personas en el poder, que puede tener un efecto sobre ellos para el bien de otras personas", destacó.

“Espero continuar este importante trabajo trabajando con organizaciones que han luchado durante más tiempo que yo y merecen reconocimiento", posteó en su cuenta de Twitter, donde tiene más de 60 millones de seguidores.