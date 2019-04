Kim Kardashian respondió a quienes la critican por estudiar derecho

Kim Kardashian ha decidido convertirse en abogada, y el camino para lograrlo no es un jardín de rosas. En su cuenta de Instagram, la empresaria compartió con sus millones de seguidores los sacrificios que viene realizando para concretar sus metas y los comentarios que la condenan por ello.

A punto de cumplir el primer año de sus estudios preparatorios para el examen que le permitirá ejercer, la influencer explicó que para conseguir el grado deberá durante cuatro años acumular 18 horas semanales en estudios de abogados, pasar exámenes escritos y tests de manera regular. Sin embargo, muchos le han expresado en redes sociales que lo que viene logrando es producto de sus "privilegios".

"Ahora que mi primer año está a punto de concluir, me estoy preparando para el primer examen de abogacía, que es una pequeña versión del que haces cuando terminas. Todo el mundo tiene que aprobarlo para poder ejercer como abogado. Cuento esto porque estoy leyendo muchísimos comentarios asegurando que si estoy en esta facultad es gracias a mis privilegios como famosa o a mi dinero. Pero les aseguro que no es el caso", relató Kardashian en su Instagram.

"He llegado a leer a una persona diciéndome que debería 'quedarme haciendo lo que sé hacer'. Quiero que la gente entienda que no debería haber nada que te limite a la hora de intentar alcanzar tus sueños. Más que nada porque a los que corrigen los exámenes de abogacía no les importa quién eres", continuó.

"Es cierto que no terminé la universidad. Pero solo necesitas 60 créditos universitarios (yo tenía 75 cuando abandoné la carrera) para participar en 'leer la ley', que es una escuela de derecho en la que te enseñan abogados que trabajan en algún bufete", continuó Kim Kardashian en la publicación que supera el millón de 'likes'.

"Para cualquiera que asuma que esta es la salida fácil, no lo es. Mis fines de semana los paso lejos de mis hijos mientras leo y estudio. Trabajo todo el día, acuesto a mis hijos y me paso las noches estudiando. Hay veces que me siento abrumada e incluso con ganas de abandonar, pero por suerte estoy rodeada de un grupo de gente que me apoya muchísimo", señaló.