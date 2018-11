Kim Kardashian aseguró que grabó su video sexual drogada con LSD

Kim Kardashian, famosa modelo y empresaria estadounidense, confesó durante el más reciente episodio del reality "Keeping Up With the Kardashians" que estaba drogada cuando hizo el vídeo sexual junto a su entonces novio Ray J., que fue publicado en el año 2007.

Este vídeo, que se filtró en Internet, la llevó a la fama, y ahora la empresaria decidió hablar sobre ese pasaje de su vida, durante una conversación que tuvo con su hermana menor Kendall Jenner y Scott Disick, ex pareja de su hermana Kourtney.

La Kardashian también confesó que esa no fue la única ocasión que probó el éxtasis y terminó haciendo cosas de las que ahora no se siente orgullosa.

La primera vez que estuvo bajo los efectos del éxtasis se casó con el productor Damon Thomas, en el año 2000.

"Me casé drogada con éxtasis. Esa fue la primera vez: tomé éxtasis y acabé casándome. Lo tomé solo una vez más, e hice un vídeo sexual. Es como si cualquier cosa terrible que pudiera suceder me ocurriera cuando lo tomo", expresó la ahora esposa del rapero Kanye West.

Mientras la empresaria hacia sus revelaciones, tanto su ex cuñado como su hermana no terminaban de sorprenderse.

”¿Estabas drogada de éxtasis cuando grabaste ese vídeo sexual?”, cuestionó sorprendido Disick.

A lo que respondió, con una actitud relajada, que así fue y dio algunos detalles.

“Absolutamente. Todos lo saben. Me temblaba la mandíbula todo el tiempo”, dijo la empresaria californiana.

Pero a la que le sorprendió más el pasado salvaje de su hermana fue a Kendall.

"Todo el mundo lo sabe", aseguró Kim a su hermana y a su ex cuñado.

En el pasado, confesó que ese vídeo no debería ser el referente de su fama, pero ahora ella misma sacó el tema y asegura que es una mujer felizmente casada, alejada de las drogas y dedicada a sus negocios y a su familia.

"La verdad es que Kendall no tiene ni idea, pero la verdad es que atravesé una fase muy rebelde en los últimos años de la adolescencia. Ya no soy así, pero no se confundan, sigo sabiendo divertirme y siempre soy el alma de la fiesta", precisó la socialité.