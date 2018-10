Kanye West eliminó su cuenta de Instagram y Twitter

El constante cuestionamiento mediático de otras estrellas hacia Kanye West podría ser el motivo por el cual el rapero ha decidido cerrar sus cuentas en Instagram y Twitter.

Después de varios días en el ojo de la tormenta, el cantante no ha publicado más comunicados en sus redes sociales, y ha preferido mantenerse alejado de las críticas.

Aunque no es la primera vez que lo hace, Kanye West "se borró" de Internet debido a las controversiales situaciones que protagonizó en las últimas semanas.

El último 29 de septiembre, el rapero fue el invitado musical en el estreno de la temporada 44 de Saturday Night Live (SNL), donde ofreció un categórico discurso a favor del presidente Donald Trump, mientras utilizaba una gorra roja con el mensaje “Make America Great Again” (el slogan de la campaña del primer mandatario estadounidense).

"Muchas de las veces que hablo con una persona blanca sobre esto me dicen, ‘¿Cómo te puede gustar Trump? Es un racista'. Bueno, si me preocupara el racismo, me hubiese mudado de Estados Unidos hace mucho tiempo. No tomamos decisiones producto del racismo. Se los voy a explicar ahora mismo: si alguien me inspira y conecto con él, no tengo que creer en todas sus políticas", dijo West, lo que no gustó a la audiencia y por lo que fue abucheado.

El rapero también fue visto usando la gorra símbolo de la campaña de Trump días antes en Nueva York. Eso causó varias críticas de las que habló sobre el escenario: "Me acosan en el backstage, 'No salgas con esa gorra puesta'. Me acosan en el backstage. ¡Me acosan! Luego dicen que estoy hundido".

Asimismo, previo a su aparición en SNL, anunció que se cambiaría de nombre: "'El ser [humano] antes conocido formalmente como Kanye West… Ahora soy YE", dijo.

Poco después en Twitter e Instagram, el rapero dijo: "No volveremos a subcontratar en otros países. Construiremos fábricas acá en Estados Unidos y crearemos trabajos. Le daremos trabajo a todos los que estén libres de prisión cuando deroguemos la 13º enmienda. Mensaje enviado con amor".

Su comportamiento errático fue cuestionado y criticado incluso por otras estrellas como Lana del Rey, Chris Evans y Whoopi Goldberg.