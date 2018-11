Justin Bieber confirmó matrimonio con cambio en redes sociales

Justin Bieber confirmó su matrimonio con la modelo Hailey Baldwin. Tras varias semanas de rumores, ambas estrellas juveniles hicieron sutiles cambios en sus redes sociales para entregar la noticia a sus seguidores. Baldwin, de 21 años, modificó su nombre en Instagram a Hailey Bieber.

Por otra parte, el cantante publicó una imagen en la que aparece junto a su pareja mientras caminan de la mano. "Mi esposa es increíble", escribió.

La pareja se casó en septiembre en una ceremonia secreta en Nueva York tras dos meses de compromiso, según la revista People. El intérprete de "What Do You Mean?" le propuso matrimonio a la modelo en julio de este año, mientras estaban de vacaciones en las Bahamas.