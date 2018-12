Jennifer Aniston dice estar feliz a pesar de sus dos divorcios

La actriz estadounidense Jennifer Aniston dice estar feliz, disfrutando de su soltería, luego de haber vivido dos matrimonios distintos, la primera con Brad Pitt, y la segunda con Justin Theroux, ya que no necesariamente se necesita tener un hombre a su lado o estar rodeada de hijos para sentirse completa.

La estrella de 49 años de edad abrió su corazón a la revista Elle y dio detalles de sus dos matrimonios. Para ella fue una etapa exitosa a nivel personal, contrario a lo que la mayoría de las personas pudiera pensar porque terminó divorciada.

Reconoció que como todas las parejas, tanto con el protagonista de Troya como con el actor Theroux vivió altibajos, pero todo en su momento se solucionó, incluso al acordar sus respectivos divorcios.

“No todos los momentos se sintieron fantásticos, obviamente, pero al final, esta es nuestra única vida y no me quedaría en una situación por miedo. Miedo a estar sola. Miedo de no poder sobrevivir. Permanecer en un matrimonio basado en el miedo, se siente como si estuvieras haciendo un mal servicio a tu única vida”, declaró una de las protagonistas de Friends, sobre sus matrimonios.

Aniston se casó con Pitt en el 2000 y fueron por muchos años una de las parejas favoritas de Hollywood y de los matrimonios más sólidos. Pero esa situación cambió en el 2005 cuando se divorciaron, porque el actor comenzó una relación extramarital con la actriz Angelia Jolie, con quien grababa la película Mr. & Mrs. Smith y con la que finalmente se casó y posteriormente se separó.

Aniston tuvo algunas parejas sentimentales después de su divorcio, pero fue en el 2015 cuando decidió rehacer su vida con el actor Justin Theroux, luego de siete años de relación.

Todo indicaba que Theroux sería el hombre de su vida, pero a principios de este año anunciaron su separación tras poco más de dos años de matrimonio. La pareja indicó que quedaban en buenos términos y que la decisión fue de mutuo acuerdo.

“Cuando el trabajo se ha puesto en marcha y no parece que haya una opción para que funcione, está bien. Eso no es un fracaso. Tenemos estos clichés en torno a todo esto que necesitan ser reelaborados y retocados, ¿sabes?”, destacó sobre sus dos divorcios.

La actriz no tuvo hijos en ninguno de sus matrimonios.

Y es que para la protagonista de Along Came Polly el matrimonio y convertirse en mamá nunca estuvo entre sus prioridades.

“Vivimos en una sociedad que envía mensajes a las mujeres: a esta edad, debes estar casada; a esta edad, deberías tener hijos. Eso es un cuento de hadas. Ese es el molde que estamos intentando romper lentamente. Tal vez tenga todo que ver con lo que les falta en su propia vida", precisó Aniston.

Aseguró que decir que el matrimonio y los hijos son el marcador final de la felicidad femenina es solo otra forma de desempoderar a las mujeres exitosas", manifestó Aniston.

"Tal vez esas son mujeres que no han descubierto que tienen el poder, que tienen la capacidad de lograr un sentido de felicidad interior", concluyó la artista.