Jason Momoa enfurece al ver el final de Game of Thrones

Desde que comenzó la octava y última temporada de la aclamada serie Game of Thrones, las críticas, burlas, comentarios positivos y negativos no se han hecho esperar y sin duda alguna, uno de los capítulos más comentados fue el último episodio, mismo que se transmitió hace unos días a través de HBO.

Entre decepciones y sorpresas se vivió el tan esperado último capítulo de la serie, debido al giro que dieron las vidas de algunos de los personajes, como cuando Bran Stark se convierte en rey, aunque el trono fuera destruido. Pero fueJason Momoa quien le hizo saber a sus seguidores que estos cambios en el guión no fueron de su agrado.

El actor realizó una transmisión en vivo través de su cuenta de Instagram mientras veía el final de Game of Thrones, vídeo en el que se pudo ver la gran decepción por la que pasó el famoso actor, luego de ver que Daenerys Targaryen fue asesinada por Jon.

Durante la transmisión, Jason no dejó de maldecir el momento que estaba presenciando, sin poder evitar mencionar que no le gustó la forma en la que murió el personaje interpretado por Emilia Clarke en manos de Jon Snow.

Jason Momoa had a very NSFW reaction to Dany’s death in the ‘Game of Thrones’ finale ��



(via prideofgypsies | Instagram)pic.twitter.com/xQbV2TzkwT