Hardwell anunció su retiro indefinido por exceso de trabajo

El DJ Hardwell, uno de los más populares exponentes de la música electrónica en la actualidad, anunció su retiro indefinido de la vida pública en un pronunciamiento en su cuenta oficial de Facebook.

Como en algún momento ocurrió con el fallecido DJ Avicii, el artista explicó que desea poner en pausa su vida laboral para priorizar su tiempo junto a su familia y amigos.

El mensaje en Facebook de Hardwell comienza con un agradecimiento al público que le permitió conquistar a temprana edad el que era uno de sus más grandes sueños: vivir de la música. Sin embargo, luego recalca el otro lado de la fama y el éxito.

"He llegado a los 30 años que tengo hoy desarrollado como artista pero con un proceso de envejecimiento tres veces más veloz que el promedio. En los últimos años me he permitido conocerme mejor y mejor y me he dado cuenta que hay mucho que quiero compartir con mi familia y amigos, muchos caminos que quiero explorar, y ser Hardwell las 24 horas de los 7 días de la semana, me quita mucha energía, amor, creatividad y atención para mi vida normal y personal", afirmó el neerlandés.

Robbert van de Corput, verdadero nombre de Hardwell, continúa su mensaje explicando que, aunque seguirá haciendo música, ya no ofrecerá nuevos conciertos hasta concluir los que ya tiene cerrados en su agenda, ni dará entrevistas ni activaciones de lanzamientos.