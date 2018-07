Garín paga caro sus errores ante Mannarino y se despide de WImbledon

Desde que se conoció su sorteo para la primera ronda de Wimbledon 2018 se supo que el debut del tenista chileno Christian Garín (167° de la ATP) no sería nada de fácil.

Y así no más fue. Pese a que no tuvo un mal partido, el nacional no pudo con los errores no forzados (cometió 51 en el match) y la experiencia del francés de 30 años Adrian Mannarino (26°), quien lo derrotó en cuatro sets.

El galo, quien el sábado perdió en la final del ATP 250 de Antalya, se impuso por 6-3, 1-6, 7-6 (4) y 6-2, tras dos horas y nueve minutos de partido.

Con esta caída, y al igual que el año pasado, la segunda raqueta del país no logró avanzar a la segunda ronda del Abierto de Londres.

Al frente, el chileno tenía a un rival que el año pasado había perdido en los octavos de final de Wimbledon frente a Novak Djokovic, además de tener buenos resultados en césped.

Esto quedo claro en el primer set cuando en el sexto game el francés se llevó el primer break del partido. De ahí mantuvo su saque para ganar la manga en 31 minutos.

Si bien el chileno sacaba a relucir buenos golpes de derecha, se notaba algo nervioso y cometiendo errores que su rival los aprovechaba.

Pero en el segundo capítulo el ariqueño comenzó a entrar más en su juego, y con autoridad y buen tenis logró quiebres en el segundo y sexto game, para así ganar el set tras 27’.

En el tercer set ambos jugadores mostraron su mejor repertorio de golpes y sólo en el sexto juego Mannarino aprovechó un error del chileno para lograr un nuevo rompimiento. Sin embargo, Garín metió una tremenda derecha en el noveno juego y lo que le permitió lograr el break.

Tras esto, el nacional volvió a quebrar en el undécimo game y cuando sacaba para llevarse la manga el galo consiguió un nuevo quiebre. De ahí se fueron al tie break, pero en la definición estuvo más sólido el europeo quien se llevó el tercer set con claridad.

En el cuarto episodio todo mal para el nacional, pues de entrada cedió su saque en el primer y tercer juego. Ante esto, Mannarino creció con su derecha, mientras que Garín nunca logró entrar en el set, ni tampoco en su juego.

Se despide en primera ronda de Wimbledon el chileno y sólo queda en el cuadro de singles Nicolás Jarry (66°), quien tempranamente venció al serbio Filip Krajinovic (30°).