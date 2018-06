Gal Gadot reveló cómo lucirá con el nuevo traje de Wonder Woman

Gal Gadot reveló en su cuenta oficial de Instagram la primera imagen del traje que llevará la Mujer Maravilla en Wonder Woman 1984, la esperada segunda entrega de la taquillera película.

"Ha vuelto", escribió la ex reina de belleza como leyenda de la fotografía que destaca la apariencia del personaje.

El nuevo atuendo de Wonder Woman no se diferencia mucho del hasta ahora visto en la pantalla grande. Se mantienen los brazaletes, los colores e incluso las cintas que lleva en la mano desde la Primera Guerra Mundial. El lazo de la verdad no aparece en la publicación de Instagram.

She's back... ����‍♀️ #WW84 Una publicación compartida de Gal Gadot (@gal_gadot) el 16 Jun, 2018 a las 3:10 PDT

Wonder Woman 1984 se estrenará el 1 de noviembre de 2019. La dirección recaerá nuevamente en Patty Jenkins. El guión será responsabilidad de la cineasta junto a Dave Callaham y Geoff Johns.

Además de Gal Gadot, en el reparto destacan Kristen Wiig, quien encarnará a la villana Cheetah; Pedro Pascal, cuyo rol no ha sido anunciado todavía; y Chris Pine, quien regresa a la historia pese a la muerte de su personaje en la primera entrega.