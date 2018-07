La policía de Sukabumi, Indonesia, ha debido pedir a la gente que "piense con lógica", en un caso que a simple vista parece estar fuera de todo raciocinio; una mujer que desapareció tras ser arrastrada por una ola, habría sido encontrada en la misma playa con vida, pero 18 meses después y vistiendo la misma ropa del día del suceso. En enero de 2017, Nining Sunarsih (53) se encontraba vacacionando con su familia en una playa de Citepus, Sukabumi, cuando una gran ola la arrastró hacia el mar, ante su hermana y su nieto que presenciaron todo. La operación de búsqueda descartó que un cuerpo que fue hallado fuera el de Sunarsih, luego de realizar exámenes de ADN, lo que alimentó la esperanza de su familia por encontrarla con vida.

Los sueños de un padre

Tal como indica Daily Mail citando medios locales, hace un mes, el padre de Sunarsih comenzó a soñar con su hija perdida. Ahí veía cómo la mujer los estaba esperando en la misma playa. Las reiteradas veces que vio la misma imagen en sus sueños, motivaron al hombre a dirigirse con su familia hasta Citepus este fin de semana, con la intención de encontrarla. Y pese a no tener éxito durante toda una tarde, alrededor de la medianoche y a 500 m del lugar en que desapareció habrían encontrado a Sunarsih, inconsciente y con la misma ropa que vestía el día que fue arrastrada por el mar. Medios indonesios señalaron que la mujer fue llevada a un hospital, donde los médicos indicaron que no tenía lesiones graves y que sus signos vitales eran estables.

El misterio de estos 18 meses

Sunarsih se encuentra ya en su casa junto a los suyos, y aunque recuperó la conciencia y ha podido alimentarse, aún no ha dicho palabra alguna por lo que se desconoce qué pasó en todo este tiempo. Por su parte, la policía de Sukabumi, está tratando de dar con una explicación, y ha hecho un llamado a la gente para que "piense con lógica" al respecto. "Es nuestro deber buscar los hechos de este suceso", dijo el jefe de policía de la ciudad de Sukabumi, Susatyo Purnomo. "Pedimos a las personas que no se vean influenciadas por información que aún no está clara", agregó.