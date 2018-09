Fotografían a Ben Affleck luego de ingresar a un centro de rehabilitación

Por primera vez, el actor estadounidense Ben Affleck fue captado en unas imágenes luego de que hace dos semanas ingresara a un centro de rehabilitación para tratar su adicción al alcohol. En las fotos, se ve al intérprete de Batman haciendo ejercicio.

Y es que justo esta rutina es parte de su tratamiento, de acuerdo a la revista People, la cual reveló que desde la semana pasada, el afamado actor es trasladado diariamente a su domicilio en Los Ángeles, para hacer ejercicio en el gimnasio que tiene en su residencia.

"Ben está haciendo ejercicio en su casa, en su gimnasio donde lo acompañan sus entrenadores", declaró a la revista de espectáculos una persona allegada al actor.

"Desde la semana pasada, todos los días es llevado de la clínica a su casa", precisó la fuente.

"Está solo unas cuantas horas al día. Siempre está acompañado por su entrenador y terapeuta", destacó el informante.

En la foto publicada por People, se ve al actor con una t-shirt de color gris y con la barba crecida.

La misma revista cita a otra fuente, que asegura que en las inmediaciones de su casa se ha visto a Shauna Sexton, la modelo de Playboy que sostenía una relación con el actor antes de que él ingresara a rehabilitación.

A ella le atribuyen, algunos medios especializados, la recaída de Affleck en el alcoholismo.

Su ingreso, el pasado 22 de agosto, fue de común acuerdo con su aún esposa Jennifer Garner, ya que él mismo sentía la necesidad de recibir apoyo para poder superar sus problemas de alcoholismo.

"Ben había estado bebiendo solo durante días. Él estaba en mal estado. Apenas había comido y no se había duchado. No fue muy convincente. Él quería ir, y él cooperó ", indicó un informante.

La decisión fue tomada, luego de que al actor se le vió recibiendo una caja de cervezas en su domicilio.

Además, días antes a eso se cayó de su guagua por estar demasiado ebrio.

Garner destacó que el actor estaría al menos 30 días en una clínica de rehabilitación en Malibú.

De acuerdo a People, una fuente cercana al estadounidense, él está agradecido con el apoyo que ha recibido para superar su adicción.

"Él está continuamente agradecido por la gran cantidad de apoyo que ha recibido.. Entre colegas y amigos, ha recibido mucho apoyo".

Gardenr y Affleck se casaron en el 2005, pero llevan más de dos años separados. En abril pasado Jennifer solicitó el divorcio, proceso que aún no concluye.

Tienen tres hijos; Violet, de 12, Seraphina, de 9, y Samuel, de 6.

