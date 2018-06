Estos son los nominados a los premios MTV Movie & TV Awards 2018

Los Ángeles volverá a albergar una nueva edición de los MTV Movie & TV Awards, premios con los que la cadena musical destaca lo mejor del cine y la TV en los EE UU

La película Black Panther, que sorprendió este año con su recaudación en taquilla, y la segunda temporada de la serie de Netflix "Stranger Things" lideran las postulaciones de la gala.

La actriz Tiffany Haddish, encargada de conducir la ceremonia de los MTV Awards 2018, está nominada dos veces, en las categorías Mejor actuación de comedia y Ladrón de escena gracias a su actuación en Girls Trip.

Como ocurrió en la edición del año pasado, los premios no harán distinción de géneros en sus categorías.

Esta es la lista de nominados a los MTV Movie & TV Awards:

Mejor Película:

-Vengadores: Infinity War

-Black Panther

-Plan de chicas

-It

-Wonder Woman

Mejor Serie:

- Por 13 razones

- Juego de Tronos

- grown-ish

- Riverdale

-Stranger Things

Mejor Actuación en Cine

- Chadwick Boseman, por Black Panther

- Timothée Chalamet, por Call Me by Your Name

- Ansel Elgort, por Baby Driver

- Daisy Ridley, por Star Wars: Los últimos Jedi

- Saoirse Ronan, por Lady Bird

Mejor Actuación en Serie

- Millie Bobby Brown, por Stranger Things

- Darren Criss, por El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story

- Katherine Langford, por Por 13 Razones

- Issa Rae, por Insecure

- Maisie Williams, por Juego de Tronos

Mejor Héroe

- Chadwick Boseman, por 'Black Panther

- Emilia Clarke, por Juego de Tronos

- Gal Gadot, por Wonder Woman

- Grant Gustin, por The Flash

- Daisy Ridley, por Star Wars: Los últimos Jedi

Mejor Villano

- Josh Brolin, por Vengadores: Infinity War

- Adam Driver, por Star Wars: Los últimos Jedi

- Michael B. Jordan, por Black Panther

- Aubrey Plaza, por Legion

- Bill Skarsgard, por It

Mejor Beso

- Gina Rodriguez y Justin Baldoni, por Jane the Virgin

- Nick Robinson y Keiynan Lonsdale por Love, Simon

- Olivia Cooke y Tye Sheridan, por Ready Player One

- KJ Apa y Camila Mendes, por Riverdale

- Finn Wolfhard y Millie Bobby Brown, por Stranger Things

Mejor Actuación de Terror

- Talitha Bateman, por Annabelle: Creation

- Emily Blunt, por Un lugar tranquilo'

- Sophia Lillis, por IT

- Cristin Milioti, por Black Mirror

- Noah Schnapp, por Stranger Things

Mejor Equipo

- Chadwick Boseman, Lupita Nyong’o, Danai Gurira y Letitia Wright por Black Panther

- Finn Wolfhard, Sophia Lillis, Jaeden Lieberher, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff, Jeremy Ray Taylor, Chosen Jacobs, por IT

- Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Nick Jonas, por Jumanji: Welcome to the Jungle

- Tye Sheridan, Olivia Cooke, Philip Zhao, Win Morisaki, Lena Waithe, por Ready Player One

- Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, por Stranger Things

Mejor Actuación cómica

- Jack Black, por Jumanji: Welcome to the Jungle

- Tiffany Haddish, por Plan de chicas

- Dan Levy por Schitt’s Creek

- Kate McKinnon, por SNL

- Amy Schumer, por ¡Qué guapa soy!

Mejor Roba escenas

- Tiffany Haddish, por Plan de chicas

- Dacre Montgomery, por Stranger Things

- Madelaine Petsch, por Riverdale

- Taika Waititi, por Thor: Ragnarok

- Letitia Wright, por Black Panther

Mejor Pelea

- Charlize Theron vs. Daniel Hargrave y Greg Rementer, por Atómica

- Scarlett Johansson, Danai Gurira y Elizabeth Olsen vs. Carrie Coon, por Vengadores: Infinity War

- Chadwick Boseman vs. Winston Duke, por Black Panther

- Mark Ruffalo vs. Chris Hemsworth, por Thor: Ragnarok

- Gal Gadot vs. los soldados alemanes, por'Wonder Woman

Mejor Documental musical

-Can’t Stop, Won’t Stop: A Bad Boy Story

-Demi Lovato: Simply Complicated

-Gaga: Five Foot Two

-Jay-Z’s “Footnotes for 4:44

-The Defiant Ones

Mejor Serie de Reality

-Keeping Up With The Kardashians

-Love & Hip Hop

-The Real Housewives

-RuPaul’s Drag Race

-Vanderpump Rules