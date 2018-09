Estos son los actores nominados por primera vez a los Premios Emmy 2018

Existe una primera vez para todo, incluso para ser nominado al Emmy, el premio más importante de la televisión. Así, hay varios intérpretes destacados que podrán competir por la estatuilla este lunes 17 de septiembre.

Como Mejor actor de reparto en serie dramática Nikolaj Coster-Waldau por Game of Thrones; Joseph Fiennes, The Handmaid’s Tale; Mandy Patinkin, Homeland; Matt Smith, The Crown.

Para Mejor actriz de reparto en serie dramática, fue nominada Yvonne Strahovski de The Handmaid's Tale y Vanessa Kirby por The Crown.

Los Emmy dieron además la bienvenida a ganadores del Oscar, como la actriz española Penélope Cruz, con opciones de triunfo, y el compositor y músico John Legend.

Legend el fin de semana pasado entró en la élite del EGOT -como se llama a quienes tienen al menos un Emmy (televisión), un Grammy (música), un Óscar (cine) y un Tony (teatro)- por su papel en el musical de NBC Jesus Christ Superstar Live in Concert, show que ganó cinco estatuillas.

En la siguiente galería están los otros actores y actrices disputarán por primera vez en la premiación más importante de la televisión estadounidense:

Nikolaj Coster-Waldau por Game of Thrones como Mejor actor de reparto en drama | Difusión

El exitos cantante, John Legend, está nominado por primera vez a los Premios Emmy en la categoría Mejor actor en miniserie o película para televisión | Agencias

La actriz española más reconocida, Penélope Cruz, recibe por primera vez una nominación a los Premios Emmy en la categoría Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión | Agencias

Mejor actriz en miniserie o película para televisión, encontramos a Jessica Biel por su papel en The Sinner | Agencias

Joseph Fiennes, The Handmaid’s Tale como Mejor actor de reparto en serie dramática | Agencias

Matt Smith, The Crown como Mejor actor de reparto en serie dramática | Agencias

Mejor actriz de reparto en serie dramática, nos encontramos con la actriz Yvonne Strahovski por The Handmaid’s Tale | Agencias

Mejor actriz de reparto en serie dramática, nos encontramos con la actriz Vanessa Kirby por su papel en The Crown | Agencias

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión, Letitia Wright por Black Mirror | Agencias

Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión; Michael Stuhlbarg por The Looming Tower | Agencias

Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión; Ricky Martin por The Assassination of Gianni Versace | Agencias

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión; Sara Bareilles por Jesus Christ Superstar Live in Concert | Agencias

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión; Adina Porter por American Horror Story: Cult | Agencias