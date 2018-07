Empleado de Disney World murió en un accidente laboral

Trabajador del complejo de diversiones Walt Disney World resultó herido en un accidente laboral, horas después de que un hombre falleciera en otro incidente, informaron las autoridades policiales.

El hombre cayó cerca de la atracción Animal Kingdom Lodge la tarde del pasado lunes, informó Ingrid Tejada-Monforte, vocera de la policía del condado de Orange. El lesionado llamó al teléfono de emergencias 9-1-1 y fue llevado al hospital para recibir tratamiento por las lesiones que parece que no ponen en riesgo su vida.

Horas antes, Juan Alberto Ojeda fue declarado muerto en otro lugar, cerca del Pop Century Resort de Disney, informó Tejada-Monforte.

El presidente de Walt Disney World Resort, George A. Kalogridis, calificó la muerte de Ojeda como un accidente trágico e indicó que la compañía estaba ofreciendo los recursos y la atención para los afectados.

