Emmy 2018: los 20 momentos más curiosos en la historia de la gala

Los premios Emmy causan mucha expectativa en los televidentes y este año, a diferencia de otros, se celebrará un lunes 17, pues así NBC evita un conflicto con los partidos de fútbol americano.

A través del canal de NBC o TNT se podrá ver cómo se desarrollan los 70th Annual Primetime Emmy Awards, pero antes recordemos algunas de las situaciones más polémicas de la ceremonia:

2017: El político estadounidense Sean Spicer hizo su aparición como parte del show de apertura de Stephen Colbert en los Emmy 2017.

Durante su presentación, Stephen bromeó y aseguró que no se podía contar a los asistentes porque eran demasiados; en ese momento, Spicer hizo su aparición diciendo: "Esta es la audiencia más grande para presenciar un Emmy, nunca hubo algo igual", señaló haciendo referencia al tiempo en el que trabajaba para Donald Trump en la inauguración presidencial de 2017 que es recordada por haber sido la más concurrida de la historia.

El ex secretario de prensa de la Casa Blanca tomó con mucho humor su presentación. La obra terminó cuando Stephen dijo: "Gracias, Melissa McCarthy", bromeando sobre la vez que la actriz se hizo pasar por Sean en Saturday Night Live en 2017.

2016: Durante el monólogo de apertura de los Emmy, Jimmy Kimmel causó controversia, pues la ceremonia coincidió con la temporada de elecciones de Estados Unidos y dijo "Muchos han preguntado quién es el culpable de Donald Trump y les diré quién.

Está sentado ahí mismo" mientras señalaba a Mark Brunett, productor y presidente de MGM, finalmente acotó entre bromas "…no tenemos que ver reality shows porque estamos viviendo en uno. Si Donald Trump es elegido, y construye ese muro, la primera persona a la que le echaremos es Mark Burnett", mientras que el acusado se lo tomaba a la broma y con calma.

2015: Jon Hamm, había logrado tener hasta ese año 16 nominaciones y cuando finalmente logró ganar el Emmy por su actuación en "Mad Men", el actor se subió al escenario gateando y dejó muy en claro su emoción y sorpresa cuando declaró: "ha habido un terrible error, claramente".

2015: El comediante Andy Samberg hizo uno de los mayores regalos al público en la edición número 67 de la entrega de los Emmy.

Luego que el CEO de HBO, Richard Plepler, dijera que no le interesaba si los suscriptores compartían su usuario y contraseña, Andy no tuvo mejor idea que dar su cuenta personal de HBO NOW a todo el mundo. Muchos pensaron que se trataba de una broma, pero la verdad es que sí fue cierto. ¿Cómo respondió HBO? La cadena internacional lo tomó muy bien, incluso compartieron un mensaje en su cuenta de Twitter.

"Qué bien, Andy Samberg, es un regalo muy generoso de tu parte en los Emmy", escribió HBO adjuntando, nuevamente, el nombre de usuario y contraseña del comediante. Claro, esto solo funcionó un día, pero fue uno de los mejores obsequios que tuvo un artista con su público.

2014: El suceso empezó cuando Julia Louis-Dreyfus subió al escenario para recibir su premio como Mejor actriz principal en una comedia por su labor en Veep y minutos antes de la ceremonia, ella había bromeado con Bryan Cranston sobre un episodio de la serie Seinfeld, pues consideraba que él se parecía al actor con quien había protagonizado un beso; sin embargo, no se esperó que cuando iba a recibir su premio, el actor le agarraría las manos y le plantaría un beso.

2014: Sofía Vergara protagonizó un polémico momento al interpretar a una mujer sensual sobre un pedestal giratorio, mientras el presidente de la Academia de Televisión, Bruce Rosenblum, daba el discurso institucional alegando "no podemos olvidar que nuestro éxito se basa en darle siempre al espectador algo que ver"; si bien el momento buscaba ser gracioso, algunos lo clasificaron de sexista.

2012: Steve Levitan, productor de la serie Morden Family, se llevó el premio como Mejor director de comedia y con un gran sentido del humor declaró "hasta un idiota puede dirigir la serie" y logró sacar más de una risa en el público; asimismo, un año antes cuando la serie se llevó un premio, él alegó que "hacer el amor a su mujer fue la inspiración para uno de los capítulos".

2011: El actor Charlie Sheen atravesaba uno de sus peores momentos tras ser despedido de la serie Two and a Half Men por su comportamiento errático y sus problemas con las drogas y el alcohol. Tras esto, Sheen despotricó contra su exequipo de producción hasta la entrega de los Emmy, donde, sorpresivamente, aplacó su ira y les deseó "de todo corazón" que les vaya bien en la próxima temporada.

2008: El panel de los Emmy fueron estrellas de reality shows junto a Heidi Klum y Tom Bergeron, pero durante un sketch la modelo fingió desmayarse, esperando ser sostenida por el anfitrión de la noche, pero él no la puso sostener y le causó un fuerte golpe. Posteriormente, la empresaria mostró el hematoma que le causó la caída.

2008: Resultó sorprendente que en la edición 59 de los premios Emmy, el ganador a la excelencia musical y letras originales fuera Andy Samberg, del grupo humorístico The Lonely Island, junto a Jorma Taccone y Akiva Schaffer, por su canción "D*** in a box", lo cual resultó siendo un momento sorpresivo y gracioso gracias a la canción.

2007: La actriz Sally Field no tuvo mejor idea que aprovechar su momento en el escenario, tras haber ganado el Emmy a la Mejor Actriz Principal en una serie dramática, para hablar abiertamente de sus opiniones sobre la guerra. Primero agradeció a su equipo de producción y sus compañeros por Brothers & Sisters, pero luego utilizó su tiempo para dirigirse a las madres que esperaban el regreso de sus hijos de la guerra. El público aplaudió al unísono, pero esto al parecer entorpeció un poco su discurso, ya que después solo atinó a murmurar y tartamudear. "Esos son días buenos para la guerra que... sí, ¡oh, Dios! olvidé lo que iba a decir… Si las madres gobernaran el mundo, no habría guerras en primer lugar", dijo Field.

Salvadoreño es parte de equipo ganador de un premio Emmy en Nueva York: Para mí es un orgullo representar a mi país.

2006: En la edición número 58 de la entrega de los Emmy, la actriz Helen Mirren protagonizó uno de los momentos más recordados de las galas al expresar, sin filtro, una broma subida de tono. Mirren siempre se ha caracterizado por mantener su elegancia y buen trato, sin embargo, esa noche, después de recibir su premio, expresó lo siguiente: "Para mí es un gran triunfo no caerme del cu… a las te…". Lo gracioso es que los productores no se percataron de lo dicho, y esto fue escuchado por millones de personas en todo el mundo.

1991: La actriz Kirstie Alley ganó la categoría Mejor actriz principal en una comedia y mientras daba su discurso le agradeció a su pareja, Parker Stevenson por ser "el hombre que me ha dado 'el grande' en los últimos ocho años", esto resultó gracioso porque hablar en esa época de sexo se consideraba algo tabú; asimismo, el actor Burt Reynolds, quien ganó como Mejor actor principal en una comedia, le agradeció a su esposa por darle "dos grandes", lo cual también ocasionó carcajadas.

1985: Betty Thomas ganó en la categoría Mejor actriz de reparto en una serie dramática y mientras se dirigía a recoger la estatuilla, un hombre llegó antes y dijo "Betty no pudo estar aquí y me pidió que aceptara este premio, gracias a todos los que están aquí".

Los asistentes pensaron que era una broma, pero cuando la actriz caminó hacia el hombre con molestia, automáticamente se mandó a comerciales y cuando se reanudó ella dijo: "Bueno, definitivamente es difícil seguir un acto así".

1983: Joan Rivers y Eddie Murphy coprotagonizaron la edición número 35 de la entrega de los Emmy. Como era de esperarse, la presentación estuvo llena de humor, pero Rivers no era reconocida por su "humor sano" y Eddie no se quedó atrás. Con una presentación divertida, pero llena de improperios, Rivers y Murphy conquistaron a la audiencia con bromas que incluían a "un negro, un judío, dos mujeres y un lisiado". El dúo tuvo una destacada participación, pero nunca más fueron invitados al espectáculo.

1975: Era la gala número 27 de la entrega de los Emmy, y la comediante Lucille Ball se robó el show con una presentación que, hasta ahora, no se sabe si fue algo preparado o improvisado. Cuando se debía presentar el premio a Mejor serie de comedia, Ball se detuvo y miró el sobre, aparentemente confundida.

Tras un vistazo, la actriz cómica miró al público y les dijo que había olvidado sus lentes, lo que hizo reír a todos. Después, dejó el sobre en la mesa alegando que no era el correcto y todos los sobres con los ganadores se mezclaron, un gran problema para ella. Finalmente, la ayuda llegó con un par de anteojos prestados, que se puso al revés, para por fin nombrar al ganador.

1974: Alan Alda recibió el Emmy all Mejor Guión de una Serie Comedia por su trabajo en "MASH". Según el autor, ganar un premio por escribir era su sueño desde niño. La emoción era tanta que Alan, mientras se acercaba al escenario para recibir su premio, hizo una voltereta improvisada frente a todos. De esta manera, Alan Alda se convirtió en el primer ganador que incorporó la gimnasia a su discurso de agradecimiento.

1970: La actriz Patty Duke fue la ganadora de un Emmy en la categoría Mejor actuación individual de una actriz principal en la edición número 22 de la entrega de los premios. Lo curioso fue que al subir al escenario tuvo una desafortunada participación llena de vacíos y silencios incómodos.

Patty rodeó al presentador en vez de recibir su premio, luego, al tomarlo, estiró el brazo y se quedó completamente en silencio. Tras una prolongada pausa, Patty susurró un agradecimiento a Damien Evans, luego deseó a su madre un feliz cumpleaños seguido de otra pausa. Al retirarse de los escenarios, la joven actriz confesó que le habían enseñado a no decir "gracias" demasiadas veces y que sus tres palabras favoritas eran "hola, entusiasmo y gracias".

1961: No fue el primer error, pero sí uno de los más recordados en la historia de los Emmy. La actriz Barbara Stanwyck protagonizó uno de los momentos más bochornosos de las galas luego de que al pararse para recibir su premio, su vestido le jugara una mala pasada, y se quedara enganchada en su asiento. Finalmente, alguien rompió la capa del vestido y Barbara por fin pudo subir al escenario a recibir uno de sus más preciados reconocimientos.

1951: Groucho Marx fue anfitrión de la tercera edición de los Emmy y cuando ganó el premio, lo anunció la ex Miss América Rosemary LaPlanche, a quien Groucho entre broma la agarró de la cintura en vez del premio y afirmó haber creído equivocadamente que ella era el galardón.