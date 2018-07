Elenco de Guardianes de la Galaxia se pronuncia sobre James Gunn

El despido de James Gunn en pleno desarrollo de la tercera cinta de Guardianes de la Galaxia, resultó ser toda una sorpresa para quienes han colaborado con el director en las primeras dos películas de Disney.

Dave Bautista y Sean Gunn -hermano del realizador- mostraron su apoyo a Gunn, y ahora fue el turno de Chris Pratt, Zoe Saldana y Karen Gillian los que se pronunciaron sobre la salida del cineasta.

Pratt, intérprete de Star Lord en la saga, abordó el tema en Twitter citando la Biblia. En específico, el actor recurrió a la Epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 19 para referirse a la situación: "Mis queridos hermanos, tengan presente esto: Todos deben estar listos para escuchar, y ser lentos para hablar y para enojarse".

Saldana, Gomora en los filmes, fue cautelosa en sus palabras y recurrió a la misma red social que su compañero de reparto para abordar el tema. "Ha sido un fin de semana desafiante. He parado para pensarlo todo antes de hablar en caliente. Quiero que todo el mundo sepa que amo a TODOS los miembros de mi familia de 'Guardianes de la Galaxia'. Siempre lo haré".

Karen Gillian, por su parte, se expresó de manera similar. La actriz que encarna a Nebula, escribió: "Amor para cada uno de los miembros de 'Guardianes de la Galaxia'". Luego, agregó otro tuit diciendo: "Solo para dejarlo claro: hablaré más de esto más tarde, pero quería que esto se supiera. Amor para todos".

Pom Klementieff -Mantis en la producción- subió un video donde escribe una nota: "Somos Groot, somos una familia, estamos juntos".

James Gunn fue desvinculado por Disney luego de que salieran a la luz unos tuits en los que el director bromeaba acerca de la pedofilia y las violaciones, hechos entre 2009 y 2012.

"Las actitudes y comentarios ofensivos descubiertos en el Twitter de James son indefendibles e inconsistentes con los valores de nuestros estudios y hemos roto nuestra relación de negocios con él", declaró el presidente de Disney, Alan Horn, en un comunicado difundido por los medios estadounidenses.

Gunn afirmó a The Hollywood Reporter que lamentaba lo sucedido y que asumía su error por los comentarios hechos.

Un grupo de fanáticos de la saga ha prestado su apoyo al cineasta, iniciando una petición para que Disney vuelva a contratar al director para "Guardianes de la Galaxia Vol.3".

El reto consiste en recolectar 200 mil firmas y actualmente van poco más de 190 mil. "Estoy de acuerdo con mucho, incluyendo al propio Gunn que explica que son bromas horribles sin gracia, pero aun así bromas, él no estaba intentando aportar ningún argumento o defender nada, era simplemente un mal intento de ser gracioso", explicó Chandler Edwards, creador de la campaña de apoyo.

