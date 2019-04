Disney promete donación de $ 5 millones para reconstrucción de Notre Dame

La compañía de entretenimiento estadounidense Walt Disney se comprometió este miércoles a donar 5 millones de dólares para la restauración de la "insustituible" catedral de Notre Dame en París, parcialmente destruida por un incendio el lunes.

"Notre Dame es un faro de esperanza y belleza que ha definido el corazón de París y el alma de Francia durante siglos", manifestó Robert A. Iger, presidente y director ejecutivo de The Walt Disney Company.

The Walt Disney Company today announced it is committing $5 million to aid in the reconstruction of Notre-Dame Cathedral in Paris following the devastating fire that severely damaged the historic landmark this week: https://t.co/5Bm3BpDTPV pic.twitter.com/MFXAvUjsjg