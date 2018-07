Demi Lovato internada en un hospital de Los Ángeles: lo que se sabe

La cantante Demi Lovato está internada en un hospital de Los Ángeles por una aparente sobredosis de heroína. Según reportes, la estrella pop se encuentra estable y en tratamiento; sus familiares exigen privacidad en torno al caso.

El medio especializado TMZ informó inicialmente que se desconocía la condición de Demi Lovato. Minutos después, Kerissa Webb Dunn, la tía de la cantante, informó en Facebook que la joven estaba "despierta y respondiendo (al tratamiento)".

El representante de Demi informó a TMZ que la artista está acompañada de su familia y aclara que parte de la información difundida en los medios de comunicación carece de verdad.

"Demi y su familia agradecen por las oraciones y solidaridad. Parte de la información que se ha difundido es incorrecta y respetuosamente piden privacidad", se lee.

Hace unos instantes, el representante se comunicó con USA TODAY y contó que la familia "quiere agradecer a todo el mundo por su amor, oraciones y apoyo".

La cantante tenía pendiente para este jueves un show en Atlantic City Beach. El portal Variety confirmó que esta presentación ya fue cancelada y que se buscará otro acto musical.

LOS DETALLES, SEGÚN TMZ

En una actualización, el portal explicó que Demi Lovato salió a celebrar el cumpleaños de un amigo la noche del lunes en West Hollywood. "Nos dicen que compartió en su Instagram privado fotografías de la celebración y se veía feliz", se lee en el medio.

El martes, Demi Lovato fue hallada inconsciente en su casa de Hollywood Hills. Fue tratada con Naloxona (Narcan), un medicamento que se administra para revertir una sobredosis de opioides.

A sus 25 años, Demi Lovato había lidiado ya con problemas por su adicción a la cocaína, la heroína y medicamentos para controlar la ansiedad. Aunque en 2015 celebró tres años de estar "limpia", en julio de este 2018 confesó que había tenido una recaída.

Fue con el tema "Sober" (Sobria) que Demi Lovato habló abiertamente de su recaída. "Mami, lo siento tanto, ya no estoy sobria. Papi, por favor, perdóname, por todos los tragos derramados en el suelo. A todos aquellos que no me dejaron, lo siento tanto, ya no estoy sobria", dice la canción.

Demi Lovato se encontraba actualmente de gira. Su contrato con Live Nation la tenía en los escenarios desde febrero del 2017. Variety calcula que el tour había recaudado 596 mil dólares en ventas de tickets.

La artista tenía programado visitar América del Sur y Central. Su tramo latino iba a comenzar en México el 20 de septiembre. Se desconoce si habrá cambios por la situación actual de la intérprete de "Sorry Not Sorry".

SU ÚLTIMO CONCIERTO

En su último concierto antes de la sobredosis, Demi Lovato lució desorientada y olvidó la letra de la canción "Sober", que estrenó hace algunos meses y en la que revela que sufrió una recaída en sus adicciones.

"¡Diablos! Olvidé la letra", dijo entre risas, mientras sus fanáticos gritaban y aplaudían.