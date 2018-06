Critican a Marjorie de Sousa tras apoyar campaña a favor de niños migrantes

La actriz Marjorie de Sousa desató críticas en su contra tras expresar su rechazo por la política de "cero tolerancia" de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, la cual separó a los niños inmigrantes de sus padres.

Los usuarios de las redes sociales le recordaron a la actriz venezolana que ella hizo lo mismo al no permitir la cercanía entre su hijo Matías y ex esposo, el actor Julián Gil.

De Sousa formó parte de la campaña Donde Están Mis Hijos, organizada por la revista People en Español para detener la separación de los menores de edad migrantes indocumentados de sus familias.

La venezolana publicó un video en el cual expresa su repudio e indignación en contra de las autoridades migratorias estadounidenses.

“Hago este vídeo para unirme a esta campaña. No podemos seguir permitiendo estos atropellos. No podemos seguir permitiendo que se metan con lo más sagrado que tiene una madre. Como mamá me identifico enormemente con esos seres que se encuentran en cárceles aislados”, expresó la actriz.