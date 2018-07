Crisis afecta a los atletas venezolanos en los Juegos Centroamericanos

Venezuela es una de las grandes potencias históricas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Así lo evidenciaron sus 18 participaciones previas a Barranquilla, en las que acumuló 2.264 preseas, desglosadas en 564 de oro, 782 de plata y 918 de bronce.

No obstante, esta bonanza en preseas podría decaer luego de Barranquilla, a juzgar por lo que pasó en la primera semana de competencia.

Venezuela había amanecido el sábado en la quinta posición del medallero con 18 de oro, empate con República Dominicana y seguido de Guatemala (14) y Puerto Rico (13). El domingo los venezolanos alcanzaron las 22 de oro, mientas que los dominicanos registraron 18.

El declive ya era esperado por las autoridades deportivas venezolanas, pero no a estos niveles.

"Lo que no preveníamos era estar en quinto lugar con Puerto Rico y Guatemala tan cerca", expresó un miembro de la delegación venezolana que no se quiso identificar porque no estaba autorizado a ofrecer declaraciones.

Venezuela ganó 56 medallas de oro en Veracruz 2014. Hasta el domingo en la tarde, los venezolanos habían obtenido 22 preseas doradas en Barranquilla, de las cuales dos fueron en los eventos de natación.

Sin representación en boxeo

En el medallero histórico de este deporte, Venezuela ocupa el segundo lugar con un total de 101 preseas, sin embargo, Venezuela llegó este año a Barranquilla sin boxeadores.

Esta ausencia no es por calidad, sino por inactividad, dijo Frank López, el pasado presidente de la Federación Venezolana de Boxeo.

"Venezuela tenía que asistir a un clasificatorio en México y no pudo por problemas de logística. Es lamentable para nosotros. Nuestros atletas están muy afectados por eso", declaró López.

El ex presidente de la federación aclaró que la razón de este descenso competitivo se debe a la delicada situación económica y política que vive el país.

"Es un problema de país. Nosotros estamos pasando por una situación difícil. Tenemos un problema financiero que afecta el deporte. Hemos tenido problemas para asistir a eventos deportivos importantes. Todo esto no escapa al deporte", explicó.

Todo bien en baloncesto

Por otro lado, en el baloncesto de Barranquilla, Venezuela solo participó en la modalidad de 3x3, en la que ganó oro en la rama femenina y bronce en la masculina.

Daniel Domínguez, director general de la Federación Venezolana de Baloncesto, expresó que los equipos se han desempeñado a la altura de lo esperado.

"El baloncesto está bien. Hemos tenido una buena preparación. Igual en la ventana clasificatoria el Mundial (de la FIBA) clasificamos a la cuarta ventana, donde vamos a enfrentar a Dominicana, Canadá e Islas Vírgenes. Ya estamos preparando la logística para esa clasificación", expresó.

"En cuanto al medallero completo, todavía no han terminado los Juegos. Venezuela está ahí, siempre luchando. Sé que se va a recuperar en estos últimos días", agregó.