Conmovedor reencuentro de una pareja separada en la II Guerra Mundial

La conmovedora historia de amor entre el ex soldado estadounidense Kara Troy Robbins, de 97 años de edad, y la francesa Jeannine Gayane, de 92 años, se hizo conocida a través de las redes sociales a raíz de la conmemoración del 75° aniversario del desembarco de Normandía.

Esta semana un programa de la televisión francesa registró el reencuentro de la pareja después de años separados y sin saber nada uno del otro, luego de que el estadounidense viajara al país europeo para volver ver a quien alguna vez fue su amor de juventud.

Todo comenzó hace 75 años durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Robbins se encontraba en Francia al igual que otros miles de soldados estadounidenses tras el desembarco de Normandía. Por su lado, Gayane era una de las tantas jóvenes francesas que tuvo que vivir en carne propia la llegada de las tropas extranjeras.

Según le dijo el veterano al programa France 2 que documentó el encuentro, nunca olvidó las semanas en que estuvo destinado en Francia y que conoció a Jeannine cuando ella solo tenía 18 años. La joven pareja vivió una intensa historia de amor, que se vio afectada por la guerra. "Fue muy amable y creo que me amaba", recordó Robbins.

Una mañana hace más de 70 años, el ex soldado tuvo que abandonar repentinamente Francia para seguir con sus obligaciones. "Le dije que tal vez volvería y la llevaría conmigo, pero no fue así", recordó. Cuando emprendió su viaje, ella lloró desconsoladamente, deseando que tras el conflicto su entonces enamorado no tuviera que volver a Estados Unidos.

Después de ese día, la pareja nunca más se volvió a ver y cada uno emprendió caminos diferentes en la vida. Al término de la guerra, Robbins volvió a su país y formó una familia, y por su lado la joven se casó con un francés y no supo nada más de su ex pareja. Sin embargo, ambos siguieron hasta el día de hoy queriéndose en secreto. "Ya sabes, cuando te casas, no es fácil escribir", aseguró el estadounidense. Robbins siempre quiso volver a Francia para volver a ver a la joven e incluso hasta el día de hoy conserva una fotografía de ella entre sus pertenencias.

75 años después pudo cumplir este sueño gracias a la conmemoración de desembarco de Normandía y a pesar que no sabía si estaría viva, fue en búsqueda de Jeannine. Gracias al programa francés, muchos pudieron presenciar a través de las imágenes emitidas en sus redes sociales el conmovedor momento donde ambos, hoy viudos, se reúnen por primera vez. "Yo también lo amo. Siempre pensé que volvería", expresó la francesa después del reencuentro.

De acuerdo con el diario La Vanguardia, el final del momento, entre llantos y muchas emociones, ambos viudos se despidieron y prometieron volver a juntarse en algún momento.