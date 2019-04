¿Cómo es el misterioso tren blindado que llevó a Kim Jong-un a Rusia?

Si los presidentes de Estados Unidos tienen a 'la bestia', el tanque con aspecto de limusina, los líderes de Corea del Norte prefieren usar un tren súper blindado cuyas características muestran la obsesión con la seguridad en torno a la venerada familia Kim.

El tren se pudo ver hoy cuando Kim Jong-un llegó a Vladivostok, en el extremo oriente ruso, para reunirse con Vladimir Putin. Anteriormente, ya lo había utilizado para viajar a China y Vietnam y entrevistarse con los presidentes Xi Jinping y Donald Trump.

Kim's bodyguards rush to polish his train for #NorthKorea - #Russia meeting pic.twitter.com/lNbYAhGuB8

Aunque se conoce poco de las especificaciones de esta bestia sobre rieles, algunos informes de inteligencia de antiguos funcionarios del régimen y agentes surcoreanos han revelado varios detalles interesantes.

El tren verde militar con rayas amarillas -que ya era utilizado por su abuelo Kim Il-sung y su padre Kim Jong-il- está compuesto por 21 vagones. Su fuerte blindaje impide que pueda viajar con rapidez, por lo que su velocidad no supera los 60 kilómetros por hora.

Pero no es un solo tren. En realidad son tres: el primero es un convoy de seguridad, llamado "de avanzada", que se encarga de rastrear bombas en las estaciones y cualquier tipo de amenaza. En el segundo tren va Kim y su séquito personal, y en el último va su custodia adicional y los suministros necesarios para el viaje. Se habla que incluso en este último tren van otros vehículos blindados y pequeños helicópteros de emergencia.

#DPRK #Kim’s train pulls up to the station in #Russia and misses the red carpet, confusing the men waiting greatly pic.twitter.com/WM3zSfOzsl