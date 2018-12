Cómo fueron los dos años en los que René O'Ryan batalló contra el cáncer

"Yo no sé si estoy sano. Yo debería haber muerto en septiembre. Yo no iba a pasar Navidad, pero acá estoy", confesó René O'Ryan al matinal La Mañana de CHV en marzo de este año cuando fue invitado a hablar sobre cómo enfrentaba el cáncer de esófago que padecía, el mismo que finalmente acabó con su vida el sábado pasado.

El ex instructor del reality de TVN Pelotón murió a los 53 años y los últimos 24 meses los pasó batallando contra la enfermedad que también afectó su estómago e hígado. La detección del tumor ocurrió el día 26 de diciembre de 2016, según contó a Bienvenidos en agosto del año pasado.

"Cada vez que comía carne, una vez a la semana, sentía cómo transitaba hasta el estómago y esto se fue haciendo más seguido. Un día pensé que la carne me estaba haciendo mal (...) En un viaje a Perú, comiendo arroz, sentí que no pasaba por la garganta. Llegando a Chile, dije: 'algo tengo'. Fui (a un evaluación médica), llegué a los doctores, los cuales que me dijeron que tenía una irritación al esófago (...) No hice caso, yo dije: 'no, aquí tengo algo'", reveló en la entrevista.

Luego de una endoscopia, O'Ryan aseguró que "apareció un monstruo que era gigante (...) Había una masa que dejaba un orificio muy pequeño y ahí estaba. El día 26 de diciembre partió esta aventura".

Un mes después de la entrevista con Canal 13, el ex marino detalló más aspectos de su enfermedad en el programa de La Red Mentiras Verdaderas. Allí, René O'Ryan apuntó que conocer el diagnóstico "fue crudo" y que debió "haber reaccionado antes, haber actuado antes, al primer síntoma".

Sin embargo, agregó que tomó la situación con mucha calma y que cinco días después le contó a su círculo más íntimo. "Les dije 'tengo esto y parto acá mi lucha, porque no me la va a ganar' (...) Hasta el día de hoy ellos saben que yo no voy a entregar ni un milímetro de esta pelea que es de largo aliento", dijo en el franjeado.

"Estoy con el mejor ánimo, estoy preparado, me entrené durante toda una vida como buzo táctico y este es el momento de ver de qué estoy hecho. Pero lo único que necesito es que la gente esté con la misma vibra, con la misma energía y con el mismo optimismo que es fundamental", declaró.

Al ser consultado respecto a cómo la enfermedad cambió su día a día, O'Ryan respondió: "Hasta el momento lo único que ha cambiado es que quiero ser inmensamente feliz, luchando –porque voy a luchar hasta que mi corazón deje de latir- y ayudando a otros".

Dieta "milagrosa"

Para tratar el cáncer grado IV que le fue diagnosticado, el ex "Pelotón" se sometió a un tratamiento de radio y quimioterapia, pero según evidenció a Tonka Tomicic, la clave para mantenerse en buenas condiciones estuvo en la alimentación. Así fue como el "Comandante" eliminó lácteos, azúcar y masas, en general, los que reemplazó por productos naturales. "Saqué todo eso de un día para otro", sostuvo.

En conversación con Rafael Araneda y Carolina de Moras, el ex uniformado detalló que su dieta "milagrosa" se basaba en la ingesta de grasas sanas, no saturadas, en la cual incluía paltas, aceite de oliva, frutos secos y carnes. Había dejado afuera el agua potable y reducido el consumo de frutas.

"Yo hablo desde mi experiencia, porque yo no soy nutricionista", aclaró al inicio de la conversación. "Hablo desde el momento que yo tuve cáncer. Dije que para eso tenía comer orgánico (...). En la hora de almuerzo como normal, como verde, todo lo que tenga omega 3, pescadito o carne. No tomo once, nada de once. En la noche sí como y como sano. Antiguamente yo comía fideos, pastas y no es sano porque eso se transforma en azúcar. Para una persona que no tiene cáncer, lo que hace es acumular grasa. Para quien tiene cáncer, le está metiendo glucosa. Quiera o no, ese carbohidrato se va a transformar en glucosa y yo no lo quiero alimentar (al cáncer)", explicó.

"Soy súper franco. Mi caso, mi situación, y lo voy a contar sin miedo, porque hay mucho tabú, hay muchos tips... Yo digo, quien sigue los tips, se muere. No seguí las instrucciones o lo que la sociedad te dice que hay que hacer", relató O'Ryan en el matinal. "Yo no acepté por ningún motivo, vivir ocho meses con quimioterapia. Simplemente dije, 'yo no me voy a envenenar, porque yo estudié, averigüé, investigué y eso me va a llevar a morir en ocho meses o, a lo más, en un año", comentó en esa oportunidad.

"Si uno acepta seguir esa terapia, el daño máximo se lo va a llevar algo muy maravilloso del cuerpo humano: el sistema inmunológico. La solución está en la nutrición", recalcó.

El funeral de René O'Ryan se efectuará este lunes luego de una misa que se realizará a las 14:00 horas en la Iglesia Inmaculada Concepción de Vitacura.