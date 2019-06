Colombianos tildan de “inútil” carnet exigido para ingresar a Venezuela

Tras la primera jornada de implementación del carnet de control migratorio, el documento exigido por Venezuela para permitir el ingreso de colombianos por la zona de frontera, los ciudadanos de ese país no ocultaron su molestia frente a este nuevo sistema de identificación.

Esta tarjeta empezó a ser requerida a partir del lunes 17 de junio en los filtros migratorios que están ubicados en los siete pasos autorizados entre Colombia y Venezuela. En Norte de Santander, este requisito aplica para el tránsito por los puentes internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y La Unión.

Los colombianos, que diariamente atraviesan estas estructuras limítrofes, tildaron la medida de inútil, porque gran parte de este grupo de personas goza de doble nacionalidad.

“Las autoridades venezolanas deberían preocuparse por otros aspectos, como mejorar la calidad de vida de su país; garantizar el suministro de servicios básicos y acabar el hambre. En cambio, se preocupan por poner trabas en la zona de frontera”, indicó Adolfo Sánchez, un cucuteño de 53 años de edad, que vende bebidas frías en Villa del Rosario (Norte de Santander) y reside en San Antonio, la población vecina a esta localidad.

El trabajador informal añadió que el flujo migratorio se concentra en el territorio neogranadino, no hacia la nación petrolera. Prueba de este fenómeno son las largas filas de ciudadanos extranjeros ingresando diariamente al territorio colombiano que contrasta con el reducido paso en dirección a Venezuela.

De acuerdo con Freddy Bernal, jefe nacional del Comité Local de Abastecimiento y Producción, CLAP, y delegado del chavismo en el estado Táchira, la implementación de esta credencial está enmarcada en un proceso de control del tránsito migratorio por este territorio binacional, principalmente en el puente internacional Simón Bolívar, que se eleva en el departamento de Norte de Santander y es considerado el epicentro de este movimiento humano.

Durante el anuncio de esta documentación la semana pasada, este ex ministro del gobierno de Nicolás Maduro añadió que la solicitud de la identificación es virtual, a través de la página www.caetfronterizo.saime.gov.ve, y sin costo alguno.

Denuncian que plataforma de solicitud no funciona

Colombianos interesados en tramitar este documento han denunciado que el proceso para diligenciar el carnet de control migratorio no es fácil debido a las inconsistencias en la plataforma virtual.

De hecho, algunos de estos solicitantes no han recibido el código de confirmación para continuar con la tramitación casi 24 horas después de ingresar a este sistema.

“Ingresé mis datos preliminares el lunes en la tarde y ya ha pasado un día, y no he recibido el código para continuar diligenciando mis datos. Además, la página es intermitente y no es fácil de entender”, indicó José Villamizar, un joven de Villa del Rosario que cada fin de semana visita a sus parientes en Venezuela.