Coldplay sorprendió a sus seguidores con cambio de nombre

La banda británica Coldplay sorprendió a sus seguidores al cambiar su nombre por una buena causa. Esto se dio a conocer luego de que lanzaran su primer single junto a Pharrell Williams.

Parlophone Records, la compañía discográfica de Coldplay,anunció vía Twitter a un “nuevo” grupo bajo el nombre de “Los Unidades”.

Desde entonces, surgieron diversos rumores que apuntaban a que los cuatro integrantes de la "nueva banda", eran los miembros de Coldplay.

Por ello la casa discográfica reveló que el viernes 30 de noviembre se presentará el disco Global Citizen EP1 y que las recaudaciones se destinarán a Global Citizen, organización que busca erradicar la pobreza extrema a nivel mundial.

Los integrantes de Coldplay reafirmaron la noticia y develaron que para esta oportunidad cambiarán de nombre a “Los Unidades”.

Have you heard E-Lo, the first track to be taken from #GlobalCitizen EP1 (which was curated by Chris and is out on Friday)? Stream / download the song, by @LosUnidades & @Pharrell ft @dopebyaccident, from https://t.co/7v4ZRUNRaW now. A pic.twitter.com/iwbOUirUCa