¿Chris Evans se despide del Capitán América?

El actor estadounidense Chris Evans, conocido por su interpretación del Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel, dio un importante mensaje en Twitter sobre el futuro de su personaje.

Chris Evans reveló que acaba de terminar de rodar Avengers 4, la cual se estrenará en mayo de 2019.

En el mensaje, el actor estadounidense agradeció a todo el equipo delante y detrás de las cámaras por el apoyo. También mencionó lo importante que es para él el respaldo que recibió de sus fans a lo largo de los ochos años en los que interpretó a este personaje.

"Oficialmente terminado el rodaje de Vengadores 4. Ha sido un día emotivo por decir algo. Interpretar a este personaje durante los últimos ocho años ha sido todo un honor", indicó en su Twitter.

"A todo el mundo delante de las cámaras, detrás de ellas y a la audiencia, gracias por todos estos recuerdos. Eternamente agradecido", agregó el actor.

¿Por qué habla como si se despidiera del personaje para siempre? ¿Será que para Chris Evans la despedida oficial del "Capitán América" coincide con la película "Avengers 4"?.

Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful.