Tu celular Samsung podría estar enviando tus fotos privadas a tus contactos

Varios usuarios de móviles Samsung en Estados Unidos han reportado que sus celulares enviaron a sus contactos, sin su permiso, varias fotos personales. “Mi Galaxy S9 Plus ha enviado toda mi colección de fotos a mi novia mientras dormía”, es uno de los mensajes más alarmantes que inundan los foros especializados.

Al parecer, el sistema entra sin permiso a la galería de imágenes del móvil y empieza a enviar las fotos a través de SMS. Representantes de la marca coreana han admitido que ya investigan el problema, pero que hasta el momento no lo han identificado.

"Samsung ha revisado este asunto a lo largo de los pasados días; sin embargo, no se han encontrado elementos relevantes ni en los teléfonos ni en los programas (hardware o software) para este caso particular. Como no ha habido quejas similares globalmente, continuaremos la investigación de este suceso", precisó la marca.

Asimismo, indicó: "Animamos a los usuarios que tengan dudas o problemas a contactar con su centro de usuario a través de

https://www.samsung.com/es/info/contactus/”.

¿Cómo se transfieren las fotos?

Según lo que se puede saber a través de Reddit, el popular sitio web de foros especializados, no es un problema del móvil en sí, sino de la app de mensajería propietaria de Samsung, que sirve en sus móviles para mandar SMS.

El problema, además, es que el servicio no notifica en ningún momento si se ha enviado un mensaje. Es decir, no deja rastro alguno, con lo que los usuarios desconocen si se ha producido este envío anormal.

De acuerdo al diario español El Mundo, la aplicación de Mensajes de Samsung se actualizó recientemente para adaptarse al nuevo protocolo RCS que varias empresas de telecomunicaciones han lanzado en EE UU, como T-Mobile o Verizon.

El diario El País sostiene, por su parte, que el problema se ha detectado por el momento con usuarios de EE UU, por lo que se analiza si el error está vinculado a una actualización de perfiles del operador T-Mobile o a los abonados de AT&T.

¿Cómo evitar el problema?

Una de las opciones es deshabilitar los permisos de almacenamiento en la aplicación de Mensajes, para que esta no pueda acceder a tu galería. Los pasos que debes seguir son los siguientes: Configuración> Aplicaciones> Mensajes de Samsung> Permisos> Almacenamiento.