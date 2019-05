Britney Spears podría alejarse definitivamente de los escenarios

Larry Rudolph, manager de la cantante Britney Spears, dijo que la interprete podría estar en los últimos días de su carrera e hizo énfasis en la serie de shows que tiene pendientes en Las Vegas, luego de suspenderlos en febrero pasado tras ser internada en un hospital psiquiátrico.

"Como persona que guía su carrera, con base a la información que yo manejo me he dado cuenta que no debería regresar para hacer esta residencia en Las Vegas, no un futuro y probablemente nunca más", dijo Rudolph en declaracines para TMZ.

Larry agregó: "El verano pasado, cuando ella quería hacer gira, me llamaba todos los días. Estaba emocionada, no me había llamado en meses. Claramente no quiere actuar ahora".

Para dejar en claro su postura ante el futuro de Spears, el mánager de la estrella de pop fue contundente en sus declaraciones, pues de no recuperarse, ésta no regresará a los escenarios.

"No quiero que vuelva a trabajar hasta que esté lista física, mental y espiritualmente, si ese momento nunca llega, no volverá", sentenció.