Benedict Cumberbatch salvó a un joven de ser asaltado

Benedict Cumberbatch , quien demostró estar a la altura del heroico personaje de Doctor Strange de Marvel, también se comportó como todo un héroe por fuera de las cámaras. El actor se bajó del Uber en el que se encontraba con su mujer Sophie Hunter para intervenir en un intento de robo.

Según informó el periódico The Sun, Cumberbatch presenció desde el vehículo cómo un ciclista que repartía pedidos de la empresa Deliveroo era abordado por un grupo de ladrones que lo golpearon y quisieron llevarse su bicicleta. De manera inmediata, el intérprete británico fue al rescate del joven, gritando que lo dejaran tranquilo y, eventualmente, logrando que los ladrones se dispersaran y abandonaran el lugar.

Thank you Benedict Cumberbatch for your brave actions. Deliveroo riders are heroes - their safety is our priority and any violence against them is totally unacceptable. So on behalf of everyone at deliveroo: thank you. pic.twitter.com/NGCkQB3z7J