J Balvin sorprendió a sus fanáticos con fotografía antes de ser famoso

Con el paso de los años, J Balvin se ha convertido en uno de los cantantes urbanos más reconocidos a nivel internacional, consiguiendo posicionarse como unos de los latinos más escuchados en la actualidad. Y ahora a través de sus redes sociales sorprendió a sus seguidores al mostrar una foto inédita de su pasado, en la que luce irreconocible.

Hace unos años, cuando José Álvaro Osorio Balvin, su nombre real, apenas tenía la ilusión de pisar los escenarios más importantes de la industria musical, no tenía el cuerpo que hoy en día puede presumir en las fotografías que a menudo publica en sus redes sociales.

Más bien era todo lo contrario y, con mucho orgullo, así lo ha recordado en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió una instantánea en la que se le ve muy distinto a como es actualmente lo conocemos, demostrando que lo que él se propone, con constancia y esfuerzo, lo puede lograr.

Pero, conforme el éxito y la fama ha llegado a su vida, su popularidad lo ha obligado a quererse ver mejor para sus millones de fanáticas y como muestra de agradecimiento, el cantante no sólo ha luchado por cumplir su sueño de ser un gran artista, sino también ha trabajado en ejercitarse y verse más delgado.

"Siempre el mismo, diferente empaque", escribió el reguetonero junto a la imagen del recuerdo.

De inmediato, sus seguidores expresaron su sorpresa a través de comentarios en los que resaltaron su radical cambio físico que ha tenido con el paso del tiempo.

"No estaba gordito, estaba lleno de puro flow y reggaeton", "¿Eres tú? o ¿estoy alucinando?", "Bajaste las libras y me las pasaste a mí", "Cómo has cambiado", "¡Qué gran cambio!, fueron algunos de los mensajes que le enviaron al colombiano.

En la inédita fotografía que lleva hasta el momento cerca de 500,000 me encanta, el intérprete de "Ven y hazlo tú" comprobó que a base de ejercicio y buenos hábitos alimenticios ha conseguido pesar aproximadamente 178 libras y tener una figura que hoy en día es motivo de admiración por parte de sus millones de seguidores.