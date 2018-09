Avril Lavigne reaparece y estrena su nuevo videoclip "Head Above Water"

La estrella del pop rock Avril Lavigne regresó a los escenarios para presentar su nuevo single "Head Above Water", tras mantenerse alejada de la industria por más de cinco años, en los que se dedicó a superar la enfermedad de Lyme.

Vestida de blanco, la cantante canadiense estrenó su nueva balada en el programa de Jimmy Kimmel el último miércoles.

Lavigne, de 34 años, también estrenó su videoclip en YouTube, donde aparece con el mismo traje blanco, corriendo por un acantilado.

"Mi corazón está lleno por el estreno del video musical de 'Head Above Water' para todos ustedes hoy, en mi cumpleaños. Desde el primer día que empecé a escribir esta canción, he sido inspirada, recopilando imágenes e imaginando cómo podría ser el video musical. Elliott Lester, te respeto tanto. Eres increíblemente talentoso. Gracias por trabajar de cerca conmigo y escuchar mis ideas. No solo has captado completamente mi visión, sino que ha llevado este video a un nivel totalmente nuevo, incluso cuando significaba ir hasta Islandia. Tú eres mi héroe", escribió la cantante en Facebook.

La balada “Head Above Water” habla de la necesidad de no ahogarse, de mantener la cabeza por encima del agua, y ha sido explicada por Lavigne en una carta para sus fanáticos.

“Una noche pensé que me estaba muriendo, y lo acepté”, confiesa Lavigne. “Mi madre se tumbó junto a mí en la cama y me abrazó. Sentí que me estaba ahogando. En voz baja recé y pedí a Dios que mantuviera mi cabeza por encima del agua. En ese momento comenzó la escritura de este álbum”.